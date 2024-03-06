Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vuran olay! Mbappe ağları deldi, Neuer tarihe geçti

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ikinci maçlarının heyecanı dün gece başladı. Oynanan iki maç sonrası çeyrek finale yükselen ilk iki takım belli oldu.

BAYERN MÜNİH GERİ DÖNMEYİ BAŞARDI

Turun ilk maçında deplasmanda Lazio'ya 1-0 mağlup olan Bayern Münih, seyircisi önünde karşılaştığı İtalyan rakibini 3-0 mağlup etti ve adını çeyrek finale yazdırdı.

Bayern Münih'in gollerini 9. ve 66. dakikada Harry Kane’in, 45+2. dakikada da Thomas Müller attı.

DEVLER LİGİ'NE HARRY KANE DAMGASI!

Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde en fazla gole katkı yapan oyuncu olan Harry Kane (6 gol & 3 asist), aynı zamanda turnuva kariyerinde tek sezonda(2017/18) ulaştığı en yüksek sayıyı egale etti.

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NEUER REKORU EGALE ETTİ

Şampiyonlar Ligi kariyerinde çıktığı 136 maçın 57’sinde gol yemeyen Manuel Neuer, turnuva tarihinde en fazla gole kapama yapan kaleci olan Iker Casillas’ın rekoruna ortak oldu.

Manuel Neuer (57)

Iker Casillas (57)

Gianluigi Buffon (52)

PSG, MBAPPE İLE TURLADI

Gecenin diğer maçında ise Paris Saint-Germain, 2-0 kazandığı maçın rövanşında Real Sociedad ile deplasmanda karşılaştı. Fransız ekibi 15. ve 56. dakikada yıldız futbolcusu Kylian Mbappe’nin golleriyle mücadeleyi 2-1 kazandı. Real Sociedad’ın tek golü 89. dakikada Mikel Merino’dan geldi. Bu sonuçla Paris Saint-Germain, Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale yükseldi.

MBAPPE'NİN GOLÜNDE AĞLAR HASAR ALDI

Kylian Mbappe'nin 15. dakikada sol çaprazdan sert bir plase vuruşla attığı gol sonrası topun kaleye girdiği noktadaki ağları kale direğine bağlayan kısımda hasar meydana geldi.

Ağların onarımı için maç kısa bir süre durdu. Bu olay sosyal medyada 'Mbappe ağları deldi' şeklinde yorumlandı.

2016/17 sezonunda ilk kez Şampiyonlar Ligi maçına çıkan Kylian Mbappe, o tarihten bu yana deplasmanda en çok gole katkı yapan oyuncu oldu. (32 dış saha maçı, 25 gol & 11 asist)

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