TFF, Beşiktaş - Galatasaray derbisinin VAR kayıtlarını açıkladı

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig’in 28. haftasında oynanan 4 karşılaşmadaki 5 pozisyonun Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını Youtube hesabından sesli ve görüntülü olarak paylaştı.

Süper Lig'de 28. haftanın açıklanan VAR kayıtlarında Beşiktaşlı Omar Colley'nin kırmızı kart gördüğü pozisyonun izlenmesi sırasındaki konuşmalar yer aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu, daha önce maçlarda sadece hakemlerin VAR izlemesine çağrıldığı anların konuşmasının paylaşılacağını açıklamıştı.

Beşiktaş'ın itiraz ettiği Cenk Tosun - Derrick Köhn arasında geçen, siyah-beyazlıların penaltı beklediği pozisyonun kayıtları ise bu nedenle yayınlanmadı.

Videoda yer alan maçlar ve alınan kararlar şöyle:

RAMS Başakşehir - Samsunspor mücadelesinin 31. dakikasında Mouandilmadji'nin, Kemen'e yaptığı müdahalenin ardından avantajı oynatan maçın hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy'a pozisyonu inceleme önerisi verildi. Pozisyonu tekrar inceleyen hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy, Mouandilmadji'ye doğrudan kırmızı kart gösterdi.

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RAMS Başakşehir - Samsunspor maçının 47. dakikasında ev sahibi ekibin Aleksic'le bulduğu gol, pozisyonun öncesinde faul olduğu gerekçesiyle iptal edildi. VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu yeniden izleyen hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy, golü verdi.

Beşiktaş - Galatasaray derbisinin 88. dakikadasında Omar Colley'in, Barış Alper Yılmaz'a yaptığı müdahaleyi sarı kartla cezalandıran hakem Halil Umut Meler, pozisyonu izledikten sonra sarı kartı iptal ederek oyuncuya kırmızı kart gösterdi.

Adana Demirspor - Fatih Karagümrük müsabakasının 90+6. dakikasında hakem Murat Erdoğan'a inceleme önerildi. VAR monitörüne giden hakem Erdoğan, Karagümrük savunmasında Ceccherini'nin, Muanza'ya yaptığı faulü tekrar izledikten sonra sarı kartı iptal ederek Ceccherini'ye kırmızı kart çıkardı.

Antalyaspor - Gaziantep FK karşılaşmasının 52. dakikasında hakem Direnç Tonusluoğlu, VAR'dan uyarıldı. Gaziantep FK lehine potansiyel bir penaltı incelemesi yapan hakem Tonusluoğlu, incelemenin ardından bir önceki pozisyonda Antalyasporlu oyuncuya faul yapıldığına karar verdi.

(YEÖ-S)

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NE OLMUŞTU?

Beşiktaş'ın Galatasaray'ı ağırladığı maçta her iki takım da penaltı itirazında bulunurken hakem Halil Umut Meler oyunu devam ettirdi.

Karşılaşmanın 51. dakikasında Omar Colley ile mücadele eden Mauorı Icardi yerde kalırken sarı kırmızılılar penaltı itirazı yaptı.

Orta hakem Halil Umut Meler, VAR hakemi Koray Gençerler ile görüştü ve pozisyonda penaltı olmadığı belirtti.

BEŞİKTAŞ DA PENALTI BEKLEDİ

Müsabakanın 53. dakikasında Cenk Tosun, Derrick Köhn ile giriştiği ikili mücadelesinin ardından yerde kaldı ve penaltı itirazında bulundu.

Hakem Halil Umut Meler, VAR hakemi Koray Gençerler ile görüştü ve oyunun devam etmesini istedi.

Cenk Tosun penaltı kararı çıkmamasına sert tepki gösterdi ve sarı kart gördü.