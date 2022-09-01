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Fenerbahçe'den ayrılan Berke Özer'in yeni adresi Portekiz!

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#Transfer#Berke Özer#Fenerbahçe
Fenerbahçeden ayrılan Berke Özerin yeni adresi Portekiz
Oluşturulma Tarihi: Eylül 01, 2022 16:44

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erdikten sonra bir süre kulüpsüz kalan kaleci Berke Özer'in yeni takımı belli oldu. Genç file bekçisi Portekiz ekibine imza atıyor.

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Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren ve Sarı-lacivertli kulüpten ayrılan Berke Özer'in yeni takımı belli oldu. 22 yaşındaki kaleci, Portekiz ekibi Portimonense ile anlaşmaya vardı. Berke Özer'in yeni takımıyla 2026 yılına kadar sürecek sözleşme imzalaması bekleniyor.

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Altınordu'dan Fenerbahçe'ye gelmişti

11 Temmuz 2018'de Altınordu'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Berke Özer, 2019-2021 yılları arasında Belçika ekibi Westerlo'da kiralık olarak forma giymişti. Geçtiğimiz sezon ise 22 yaşındaki eldiven Fenerbahçe'nin kalesini 19 maçta korumuştu.

"Türkiye'den birçok teklif aldım"

Geçtiğimiz günlerde kariyer hedefleri, Fenerbahçe'den ayrılma kararı ve birçok konuda açıklamalarda bulunmuştu.

Süper Lig 'den birçok teklif aldığını ancak kariyerine yurt dışında devam etmek istediğini söyleyen Berke Özer, şu sözleri dile getirmişti: "Bu süreç bizim için Ocak ayında belli oldu. Başkanımız da açıkladı. Bu süreçte hem Türkiye'den hem de yurt dışından birçok teklif aldık. Dediğim gibi bizim hedefimiz yurt dışında oynamak, kariyerimizi orda devam ettirmek. Bunun neticesinde tüm kulüplerimize saygıyla cevaplarımızı ilettik. Benim için şu an ilk hedef, kariyerime yurt dışında devam etmek."

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#Transfer#Berke Özer#Fenerbahçe

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