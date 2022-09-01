Fenerbahçe'den ters köşe golcü hamlesi! Maxi Gomez olmayınca Sardar Azmoun ve Batshuayi... | Transfer Haberleri

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Golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor. Valencia ile uzun süredir Maxi Gomez için görüşmelerini sürdüren sarı lacivertlilerin listesinde farklı bir ismin olduğu iddia ediliyordu.

Andreas Cornelius'un ayrılığı sonrası forvet arayışlarına başlayan Trabzonspor, sürpriz bir hamle yaparken Fenerbahçe'nin gündemini uzun süre meşgul eden Maxi Gomez'le her konuda anlaşmaya vardı.

Bu transferin ardından Fenerbahçe'de planlar tamamen değişti...

Vole'de yer alan habere göre; Fenerbahçe'nin liste başı santrfor adayı Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen'de forma giyen Sardar Azmoun... İddiaya göre Fenerbahçe oyuncu için fiyat sordu, Leverkusen ise Azmoun için 12 milyon Euro istedi.

Sarı lacivertliler, rakamı planlanan seviyeye düşürürse bu transferi gerçekleştirebilecek.

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Bu transferde kritik nokta Bundesliga'da transfer döneminin bugün sona erecek olması. Oyuncunun Fenerbahçe ile anlaşması durumunda Bayer Leverkusen'in yeni oyuncu için hareket alanının dar olması transferin önündeki en büyük engel gibi duruyor.



RUSYA'DA KENDİNİ GÖSTERDİ, BUNDESLİGA'YA GİTTİ

Futbola İran'da başlayan Serdar Azmoun, kısa sürede kendini gösterip Rusya'nın önemli kulüplerinde forma giydi. Rubin Kazan, Rostov ve Zenit'in ardından Leverkusen'e transfer olan golcü futbolcu, bu sezon kulübüyle 5 karşılaşmaya çıkıp 2 asist yaptı.

Her iki ayağını da kullanabilen 1995 doğumlu İranlı futbolcunun Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri ise 22 milyon euro...

İBRE YENİDEN BATSHUAYI'YE DÖNDÜ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe, daha önce de gündemine gelen Michy Batshuayi için yeniden devreye girdi.

LUIS MURİEL İDDİASI

Fenerbahçe'nin Serie A ekibi Atalanta’nın golcüsü Luis Muriel için girişimlerde bulunduğu iddialar arasında.

BergamoNews'in haberine göre; sarı lacivertliler, bu oyuncu için resmi hamlede bulundu.