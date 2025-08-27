Fenerbahçe'den 850 milyon euro'luk tarihi hamle! Ali Koç onay verdi

Haberin Devamı

Fenerbahçe Asbaşkanı ve İcra Kurulu Üyesi Hamdi Akın, başkan Ali Koç döneminde kulübün mali yapısının disipline edilmesinin getirdiği avantajı fırsata çevirerek, tarihine en büyük tesisleşme hamlesini başlattıklarını söyledi.

Gözden Kaçmasın 16 yıllık hasret bitsin artık! Haberi görüntüle

Evinin kapılarını Hürriyet’e açan Akın, toplamı 850 milyon Euro’ya ulaşan dev inşaat hamlelerinin startını verdiklerini belirterek, “İki yıl sonra bu projeler bittiğinde Fenerbahçe ‘dünyanın en büyük spor kulübü’ olma mottosunu tesisleşme alanında da sağlayacak” dedi.

"Real Madrid ve Barcelona'dan daha fazla branşta başarıyla faaliyet gösteriyoruz"

"Çok büyük bir işe başlıyoruz. Allah kulübümüzün yardımcısı olsun. Boksörümüzü kendi ringimizde, atletimizi kendi pistlerimizde, yüzücülerimizi kendi havuzlarımızda yetiştireceğiz” ifadelerini kullanan Akın, “Real Madrid, Barcelona veya diğer önemli kulüplerle mukayese edildiğinde zaten bünyesinde en fazla branş barındıran kulüp olan Fenerbahçe, bu inşaat hamleleri sayesinde kavuşacağı modern tesislerle rakipleriyle arasındaki farkı daha da açacaktır” diye konuştu. Hamdi Akın, şöyle devam etti:

Haberin Devamı

"Kulübe ait olan tüm gayrimenkulleri inceleyip strateji geliştirdik"

"Başkanımız Ali Koç bu dönem tesisleşme alanında büyük bir atılım yapmak istiyordu. Bunun üzerine yönetim kurulu olarak bir strateji geliştirdik. 2024 Eylül’ünde tüm ekibimiz ve profesyonellerle birlikte kulübe ait olan arsa ve diğer gayrimenkulleri inceledik. Ne kadar mal varlığımız varsa, üzerinde ne yapabileceğimizi, hangisinin imarının olup olmadığını, bürokratik engellerin neler olduğunu masaya yatırdık ve 118 yıllık Fenerbahçe Kulübü tarihinin en büyük inşaat seferberliğini başlattık.”

EYLÜLDE MALİ BAĞIMSIZLIĞIMIZA KAVUŞACAĞIZ

Hamdi Akın, tesisleşme hamlesinin yanı sıra finansal açıdan da çok önemli icraatlara imza attıklarını söyledi. Eylül ayında Bankalar Birliği anlaşmasından çıkıp mali bağımsızlığa kavuşacaklarını belirten Akın, konuyla ilgili olarak şu bilgileri verdi: “Ciddi paralar harcayarak sporcu yetiştiren bir kulüp olma felsefesiyle ilerlerken, diğer yandan finansal anlamda da kulübümüzü ayağa kaldırdık. Bir önceki dönemden devraldığımız 347 milyondan Euro’luk finansal borcumuzu 69 milyon Euro’ya gerilettik. Borcun yaklaşık yüzde 80’i kulüp tarafından ödendi, sadece yüzde 20’si kaldı. Bu borcu da inşaatlardan elde edilecek gelirle kapatacağız. Fenerbahçe finansal anlamda artık düze çıkmıştır. Önümüzdeki ay Ziraat Bankası ile son imzalar da atıldıktan sonra artık Fenerbahçe’nin mali bağımsızlığını elde edeceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın.”

Haberin Devamı

"DEVLETTEN DESTEK BEKLİYORUZ"

Bugüne kadar devlet desteği olmadan plan ve projeler yaptıklarını belirten Hamdi Akın, “Bu durum devletten destek beklemiyoruz anlamına gelmesin, destek olursa minnettar kalırız, hiç değilse diğer kulüplere yapılan desteğin yarısı kadar destek yapılırsa Fenerbahçe bunu asla unutmaz. 2000 yılında da stadımızı yaparken yardım alamadığımız için kendimiz yaptık ve ilk stat hamlesini başlatan kulüp olduk. Fenerbahçe stat meşalesini yakmasaydı arkasından böyle hamleler gelmezdi. Galatasaray, Beşiktaş ve Anadolu takımlarının birçoğu stadyumlarını devlet desteğiyle yaptı. Bugüne kadar böyle gelindi ama bundan sonra inşallah böyle gitmez” diye konuştu.

Haberin Devamı

İŞTE ÇAĞ ATLATACAK 7 BÜYÜK PROJE

1-) ATAŞEHiR

“2016 yılında Aziz Yıldırım ve Murat Ülker tarafından kazandırılan Ataşehir Ülker Sports Arena’nın yanındaki arazinin değerlendirilmesi için Emlak Konut’la 1 yıl süren çalışmada belli bir noktaya geldik. Bu çalışmalarımıza Bankalar Birliği’ni de dahil ettik. Buraya yapılacak konutlardan elde edilecek gelirin Bankalar Birliği’ne ödenmesi şartıyla, Fenerbahçe’nin mali bağımsızlığa kavuşmasını sağlayacak bir anlaşma yaptık.”

2-) KAYIŞDAĞI FENERBAHÇE KOLEJi ARAZiSi

"Geçmişte Fenerbahçe Koleji’nin bulunduğu Kayışdağı’ndaki araziye Emlak Konut ile birlikte konut ve Milli Eğitim Bakanlığı’na devredilecek bir okul yapılacak.”

Haberin Devamı

3-) FENERBAHÇE FUTBOL AKADEMiSi

"Samandıra Can Bartu Tesisleri’nin tam karşısındaki alana Fenerbahçe Futbol Akademisi yapacağız. İki yılda bitecek 60-70 milyon Euro değerindeki bu projenin 10-15 milyon Euro’luk bölümü için başkanımız Ali Koç, kendi firması olan Ark İnşaat’a, “Siz cebinizden harcayarak projeye başlayın” dedi ve inşaat başladı. Burada futbol A takım ve tüm altyapımız bir arada olacak. Biri küçük kompakt bir stat şeklinde tribünlü olmak üzere 7 futbol sahası yapılacak.

4-) DEREAĞZI TESiSLERi

"Amatör branşlara da özel bir proje hazırladık. Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri tamamen amatör branşlara tahsis edilecek. Şimdiden 2 modern voleybol antrenman tesisinin inşaat başladık. Hemen ardından yelken ve kürek tesislerimiz modernize edilecek, ardından avan projeleri hazır halde sırasını bekleyen basketbol, boks ve masa tenisi tesislerine geçeceğiz. Son olarak voleybol maçlarımızı oynayacağımız 4-5 bin kişilik bir salon yapacağız. 25 milyon Euro'luk bu projeyi 2-3 yılda tamamlamayı hedefliyoruz."

Haberin Devamı

5-) KENAN EVREN LiSESi'NiN YERiNE iŞ MERKEZi

"Yıllardır bitmeyen bir Kenan Evren Lisesi meselemiz var. Parayla pulla hiç alakası olmayan, Hazine ile olan görüşmelerde hızlı olamama gibi sebepler yüzünden süreç uzamış. 2024 Kasım ayında, üzerimize aldık. Hemen 5 kuleden oluşan bir iş merkezi projesini yaptık. Bu projeyle Nedim Keçeli ilgileniyor. Proje Kadıköy Belediyesi'nden Büyükşehir Belediyesi'ne gönderildi. Bu yıl içinde ruhsatlar çıkar ve temel atılır.”

6-) CHOBANi STADYUMU

"CHOBANI Stadı’nın seyirci kapasitesini 50 binden 65 bine çıkaracağız. Buranın sahibi Gençlik Spor Bakanlığı olduğu için 15 gün önce müracaat ettik, izin bekliyoruz. 100 milyon Euro’luk bir proje. Bu bir seçim projesi değil. 8 tane de loca yapılacak. Stadın önünden Bağdat Caddesi’ne giden yol havaya kaldırılacak, altı stada giriş yolu olacak. Senelik 15 milyon Euro getiri sağlayacak bu proje 10 senede kendini amorti eder. “

7-) VEFA KÜÇÜK YÜZME HAVUZU

"Vefa Küçük Yüzme Havuzu’nu 5-6 milyon Euro tutarında bir harcamayla depreme güçlü hale getireceğiz ve çalışma ofislerini yenileyeceğiz.”