16 yıllık hasret bitsin artık!

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında bugün Portekiz’in Benfica takımına konuk olacak. Luz Stadı’nda oynanacak müsabaka TSİ 22.00’de başlayacak. Karşılaşmayı Slovenya Futbol Federasyonundan Slavko Vincic yönetecek. Şampiyonlar Ligi’nde lig aşaması öncesinde son maçına çıkacak sarı-lacivertli takım, Portekiz deplasmanından galibiyetle dönmesi durumunda Avrupa’nın 1 numaralı futbol organizasyonunda 16 sezon sonra lig aşamasına katılma hakkı kazanacak.

SEKiZiNCi RANDEVU

Sarı lacivertlilerde sakatlığı bulunan Cenk Tosun bugün oynayamayacak. UEFA listesinde olmayan Diego Carlos, Mert Hakan Yandaş ve Rodrigo Becao diğer eksikler. Sarı lacivertli ekip, Benfica ile tarihindeki 8. resmi maçı oynayacak. Daha önce oynanan 7 müsabakada Portekiz temsilcisi 3, Fenerbahçe ise 2 kez sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı. 2 mücadele ise beraberlikle tamamlandı.

KANARYA DIŞ SAHADA HiÇ KAZANAMADI

Sahasındaki ilk maçta Benfica ile golsüz berabere kalan Fenerbahçe bugün her türlü galibiyette tur atlayacak. Artık deplasmanda atılan gol kuralı geçerli olmadığından her türlü beraberlikte ise karşılaşma uzatmalara, eşitlik bozulmazsa penaltılara gidecek. Fenerbahçe, Benfica ile bu deplasmanda daha önce üç kez karşı karşıya geldi. Söz konusu üç karşılaşmayı da Benfica 7-0, 3-1 ve 1-0 kazandı. Fenerbahçe, Benfica ile bu sezon başında deplasmanda oynadığı hazırlık maçını da 3-2 kaybetmişti.

ŞAMPiYONLAR LiGi’NDE GECENİN PROGRAMI

·19.45 Karabağ-Ferençvaroş (3-1)

·22.00 Kopenhag-Basel (1-1)

·22.00 Brugge-Rangers (3-1)

·22.00 Benfica-Fenerbahçe (0-0)

Not: Parantez içindeki rakamlar ilk maç skorları