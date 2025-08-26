×
Fenerbahçe'nin, Benfica maçı sonrası Şampiyonlar Ligi'nden elde edeceği dev gelir belli oldu! Kasa dolacak

#Fenerbahçe#Şampiyonlar Ligi#Benfica
Fenerbahçenin, Benfica maçı sonrası Şampiyonlar Liginden elde edeceği dev gelir belli oldu Kasa dolacak
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanç maçında deplasmanda Benfica ile karşılaşacak Fenerbahçe'nin turu geçmesi halinde kasasına koyacağı para belli oldu.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’nde gruplara kalması halinde hem sportif hem de ekonomik açıdan dev bir adım atacak.

Sarı-lacivertliler, Benfica’yı elemesi durumunda sadece turnuvaya katılım bedeli olarak 18.6 milyon euro elde edecek. UEFA’nın dağıtacağı ek gelirlerle birlikte bu rakamın 29 milyon euro seviyelerine ulaşması bekleniyor.

Fenerbahçenin, Benfica maçı sonrası Şampiyonlar Liginden elde edeceği dev gelir belli oldu Kasa dolacak

Bu tutar, kulübün sezon başı bütçe planlamasında kritik bir rol oynarken, gruplarda alınacak sonuçlarla birlikte yukarıya taşınma ihtimali de oldukça yüksek. Zira UEFA, Şampiyonlar Ligi’nde her galibiyet için 2.1 milyon euro, beraberlik için ise 700 bin euro prim dağıtıyor.  

Fenerbahçenin, Benfica maçı sonrası Şampiyonlar Liginden elde edeceği dev gelir belli oldu Kasa dolacak

Sarı-lacivertliler için bu gelir, Finansal Fair Play kriterlerinin gözetildiği bir dönemde, hem transfer bütçesi hem de kulüp mali yapısı açısından çok büyük önem taşıyor. Başkan Ali Koç ve yönetiminin de Benfica eşleşmesine sadece sportif bir hedef olarak değil, aynı zamanda ekonomik açıdan da kritik bir eşik gözüyle baktığı ifade ediliyor.

Fenerbahçenin, Benfica maçı sonrası Şampiyonlar Liginden elde edeceği dev gelir belli oldu Kasa dolacak

İlk maçta Kadıköy’de rakibiyle 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, tur umutlarını 27 Ağustos Çarşamba günü Portekiz’de oynanacak rövanş karşılaşmasına taşıdı.

Teknik direktör Jose Mourinho ve öğrencileri, Lizbon’da alınacak olası bir zaferle hem 17 yıl sonra Şampiyonlar Ligi arenasına dönmeyi hem de kulübün mali tablosuna dev bir katkı sağlamayı hedefliyor.

#Fenerbahçe#Şampiyonlar Ligi#Benfica

