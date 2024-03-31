×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe'den 2 Nisan açıklaması: Ligden çekilme tek seçenek değil

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Süper Lig#Can Gebetaş
Fenerbahçeden 2 Nisan açıklaması: Ligden çekilme tek seçenek değil
Oluşturulma Tarihi: Mart 31, 2024 01:47

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Can Gebetaş, 2 Nisan’da düzenlenecek Olağanüstü Genel Kurul’da tek seçeneklerinin ligden çekilme olmadığını söyledi.

Haberin Devamı

Fenerbahçe'de Can Gebetaş, Olağanüstü Genel Kurul’da tek seçeneklerinin ligden çekilme olmadığını söyledi.

Tivibu Spor’a konuşan Gebetaş, “Önümüzde siyah ya da beyaz gibi iki opsiyon yok. Ligden çekilme yada hiçbir şey yapmama arasında yapılabilecek 4-5 aksiyon var. 2 Nisan’da bütün opsiyonlar değerlendirilecek. Yönetim kuruluna kapsamlı ve geniş bir yetki verilmesi ve bu yetkinin içerisinde de atılacak en yumuşak adımdan tutun en sert adıma kadar süreçlerin gidebileceği bir durum söz konusu. Ya Ligden çekilme ya da devam etme gibi iki farklı kutupta yer alan opsiyon değil. Farklı alternatifler de konuşulacak” dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Süper Lig#Can Gebetaş

BAKMADAN GEÇME!