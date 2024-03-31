Fenerbahçe'den 2 Nisan açıklaması: Ligden çekilme tek seçenek değil

Haberin Devamı

Fenerbahçe'de Can Gebetaş, Olağanüstü Genel Kurul’da tek seçeneklerinin ligden çekilme olmadığını söyledi.

Tivibu Spor’a konuşan Gebetaş, “Önümüzde siyah ya da beyaz gibi iki opsiyon yok. Ligden çekilme yada hiçbir şey yapmama arasında yapılabilecek 4-5 aksiyon var. 2 Nisan’da bütün opsiyonlar değerlendirilecek. Yönetim kuruluna kapsamlı ve geniş bir yetki verilmesi ve bu yetkinin içerisinde de atılacak en yumuşak adımdan tutun en sert adıma kadar süreçlerin gidebileceği bir durum söz konusu. Ya Ligden çekilme ya da devam etme gibi iki farklı kutupta yer alan opsiyon değil. Farklı alternatifler de konuşulacak” dedi.