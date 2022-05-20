Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe'de yönetim Jorge Jesus'u, futbolcular İsmail Kartal'ı istiyor! İşte o 9 isim...

#Fenerbahçe#Jorge Jesus#İsmail Kartal
Fenerbahçede yönetim Jorge Jesusu, futbolcular İsmail Kartalı istiyor İşte o 9 isim...
Süleyman Arat

Süper Lig'de yarın sezonun son maçına çıkacak olan Fenerbahçe'de teknik adam konusunda yönetimi zor bir karar bekliyor.

Haberin Devamı

Süper Lig’de sezonun son maçına yarın Malatya deplasmanında çıkacak olan Fenerbahçe’de yönetimi teknik direktör konusunda zor bir tercih bekliyor.

Sıkıntılı geçen günlerin ardından Kartal ile birlikte çıkışa geçen sarı lacivertliler 13 maçlık yenilmezlik serisi yakalarken ligi 2. sırada bitirmeyi ve Şampiyonlar Ligi’nde ön eleme oynamayı büyük oranda garantiledi. “2. adam olmam” sözleri sonrasında İsmail Kartal ile başkan Ali Koç ile arasında kırgınlık yaşandığı öne sürülürken ikilinin U19 derbisinde yan yana oturarak gerçekleştirdiği uzun sohbet sonrasında buzların eridiği ifade edildi.

Fenerbahçede yönetim Jorge Jesusu, futbolcular İsmail Kartalı istiyor İşte o 9 isim...

Haberin Devamı

Takımla taraftarın bağını arttırdı

Öte yandan Jorge Jesus konusunda bekleme süresi uzadıkça ibrenin Kartal’a doğru kaydığı, bunda ise futbolcuların hocalarına olan sevgisinin çok etkili olduğu öğrenildi. Göreve geldiği günden bugüne kadrodaki tüm isimlere eli değen İsmail Kartal hepsinin performansını yükseltip öz güvenlerini sağlamlaştırırken taraftarlarla takım arasında sevgi bağı oluşturduğu için oyuncuların sevgilisi durumunda. Altay, Ferdi, Osayi, Crespo, Zajc, Mert Hakan, İrfan Can, Rossi, Arda Güler’in kendilerine seviye atlatan hocalarıyla devam etme, huzur ortamını sürdürmek istedikleri yönünde görüş belirttikleri öğrenildi.

Özel tören düzenlenip veda edilecek

Fenerbahçeli futbolcuların ligin son maçını oynayacakları Malatya’da atacakları goller sonrası İsmail Kartal’a koşup sevgi yumağı oluşturarak teşekkür edeceği de edinilen bilgiler arasında. Yeni sezonda takımın başında olsa da olmasa da Fenerbahçe yönetimi, tecrübeli teknik adama törenle onore etmeye hazırlanıyor. Sezonun tamamlanmasının ardından 1907 tribününde düzenlenmesi planlanan buluşmaya başkan Ali Koç, yöneticiler ve takımı temsilen bazı futbolcuların katılacağı ve sıkıntılı günlerde göreve gelerek takımı ayağa kaldıran Kartal’a teşekkür edileceği öğrenildi.

Gözden Kaçmasın

Son Dakika: Eintracht Frankfurt şampiyon oldu, Fenerbahçenin Şampiyonlar Ligi hesapları değişti Rangers detayı...Son Dakika: Eintracht Frankfurt şampiyon oldu, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi hesapları değişti! Rangers detayı...Haberi görüntüle

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Jorge Jesus#İsmail Kartal

BAKMADAN GEÇME!

Kendini general ilan eden Putin, Hitlerin hatasını mı yapıyor

Kendini 'general' ilan eden Putin, Hitler'in hatasını mı yapıyor?

#Rusya Ukrayna Savaşı
Köpeğiyle birlikte tam 225 kilometre yürüdü Yürümezsen ikimiz de öleceğiz...

Köpeğiyle birlikte tam 225 kilometre yürüdü! 'Yürümezsen ikimiz de öleceğiz...'

#Ukrayna
Yalanını itiraf etti: 30unda bir kadın neden yatağını tuvalete çevirsin

Yalanını itiraf etti: 30'unda bir kadın neden yatağını tuvalete çevirsin!

#Amber Heard

BAKMADAN GEÇME!

Kendini general ilan eden Putin, Hitlerin hatasını mı yapıyor

Kendini 'general' ilan eden Putin, Hitler'in hatasını mı yapıyor?

#Rusya Ukrayna Savaşı
Köpeğiyle birlikte tam 225 kilometre yürüdü Yürümezsen ikimiz de öleceğiz...

Köpeğiyle birlikte tam 225 kilometre yürüdü! 'Yürümezsen ikimiz de öleceğiz...'

#Ukrayna
Yalanını itiraf etti: 30unda bir kadın neden yatağını tuvalete çevirsin

Yalanını itiraf etti: 30'unda bir kadın neden yatağını tuvalete çevirsin!

#Amber Heard