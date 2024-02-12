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Fenerbahçe'de yeni transfer Rade Krunic'e tepki! Alanyaspor'un ilk golündeki görüntüsü olay oldu...

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#FENERBAHÇE#Rade Krunic#Alanyaspor
Fenerbahçede yeni transfer Rade Krunice tepki Alanyasporun ilk golündeki görüntüsü olay oldu...
Oluşturulma Tarihi: Şubat 12, 2024 11:55

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan müsabaka, 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı. Liderlik koltuğunu Galatasaray'a kaptıran sarı - lacivertlilerde yeni transfer Rade Krunic'in Alanyaspor'a karşı gösterdiği performans, taraftarların tepkisini çekti. Detaylar haberimizde...

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Corendon Alanyaspor'u konuk etti. Büyük bir mücadele ve heyecana sahne olan maçta kazanan çıkmadı ve taraflar sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe'nin gollerini Dusan Tadic (P) ve Edin Dzeko, Alanyaspor'un sayılarını ise 12. ve 63. dakikalarda Loide Augusto kaydetti.

Fenerbahçede yeni transfer Rade Krunice tepki Alanyasporun ilk golündeki görüntüsü olay oldu...

Bu skorun ardından sarı - lacivertliler, liderlik koltuğunu Galatasaray'a kaptırdı. Fenerbahçe, sarı - kırmızılıların 2 puan gerisinde, 2. sırada yer aldı.

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KRUNIC'E BÜYÜK TEPKİ

Karşılaşmanın 12. dakikasında 1-0 geriye düşen Fenerbahçe'de Rade Krunic'in gol esnasındaki tavrı ve hareketleri taraftarların büyük tepkisini çekti.

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Fenerbahçede yeni transfer Rade Krunice tepki Alanyasporun ilk golündeki görüntüsü olay oldu...

Savunmanın solunda meşin yuvarlakla buluşan Ferdi Kadıoğlu'nun top kaybı sonrasında Alanyaspor ceza sahasına girdi.

Çekilen şutu kaleci Dominik Livakovic kurtardı, dönen topu Loide Augusto filelerle buluşturdu ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Fenerbahçede yeni transfer Rade Krunice tepki Alanyasporun ilk golündeki görüntüsü olay oldu...

POZİSYONU İZLEDİ

O esnada Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Rade Krunic'in hafif tempoda koşarak pozisyonu izlemesi ve müdahale için rakibe yaklaşmaması sarı - lacivertli taraftarların hem tribünde hem de sosyal medyada eleştirisini aldı.

Ara transfer döneminde Milan'dan kadroya dahil edilen Bosnalı futbolcu, Fenerbahçe formasıyla 7 maça çıktı ve 1 asist yapma başarısı gösterdi.

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#FENERBAHÇE#Rade Krunic#Alanyaspor

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