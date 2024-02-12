Fenerbahçe'de yeni transfer Rade Krunic'e tepki! Alanyaspor'un ilk golündeki görüntüsü olay oldu...

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Corendon Alanyaspor'u konuk etti. Büyük bir mücadele ve heyecana sahne olan maçta kazanan çıkmadı ve taraflar sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe'nin gollerini Dusan Tadic (P) ve Edin Dzeko, Alanyaspor'un sayılarını ise 12. ve 63. dakikalarda Loide Augusto kaydetti.

Bu skorun ardından sarı - lacivertliler, liderlik koltuğunu Galatasaray'a kaptırdı. Fenerbahçe, sarı - kırmızılıların 2 puan gerisinde, 2. sırada yer aldı.

KRUNIC'E BÜYÜK TEPKİ

Karşılaşmanın 12. dakikasında 1-0 geriye düşen Fenerbahçe'de Rade Krunic'in gol esnasındaki tavrı ve hareketleri taraftarların büyük tepkisini çekti.

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Savunmanın solunda meşin yuvarlakla buluşan Ferdi Kadıoğlu'nun top kaybı sonrasında Alanyaspor ceza sahasına girdi.

Çekilen şutu kaleci Dominik Livakovic kurtardı, dönen topu Loide Augusto filelerle buluşturdu ve takımını 1-0 öne geçirdi.

POZİSYONU İZLEDİ

O esnada Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Rade Krunic'in hafif tempoda koşarak pozisyonu izlemesi ve müdahale için rakibe yaklaşmaması sarı - lacivertli taraftarların hem tribünde hem de sosyal medyada eleştirisini aldı.

Ara transfer döneminde Milan'dan kadroya dahil edilen Bosnalı futbolcu, Fenerbahçe formasıyla 7 maça çıktı ve 1 asist yapma başarısı gösterdi.