Fenerbahçe - Alanyaspor maçındaki tartışmalı kararlar için kim, ne dedi? 'Tadic'in sarı kartı doğru' | 'Hakem penaltı olarak görmüş ama...'

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Corendon Alanyaspor'u konuk etti. Sarı - lacivertliler, Kaıdköy'de oynanan karşılaşmada 2-1 öne geçmesine rağmen sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı ve liderlik koltuğunu Galatasaray'a kaptırdı. Bu skorun ardından Fenerbahçe, 64 puanla lider Galatasaray'ın 2 puan gerisinde 2. sırada yer aldı.

Yazarımız Fırat Aydınus, karşılaşmanın hakemi Çağdaş Altay'ın yönetimini köşesinde mercek altına aldı. Aydınus'un yanı sıra beIN Trio ekibi de hakem kararlarını değerlendirdi.

AYDINUS: MHK VESİLE OLDU ALTAY SINIFTA KALDI

Perşembe sosyal medyadan özellikle F.Bahçe ve G.Saray maçlarına atanacak hakemlerin çok dikkatli seçilmesi gerektiğini, yapay zekanın belirlediği 3 hakemden birini MHK’nın seçtiğine dikkat çekmiştim. Süper Lig’de 3. yılı olup 20. maçına çıkan Çağdaş Altay’ın bugüne kadar Süper Lig’de hiç 4 Büyük takım maçını yönetmeden F.Bahçe-Alanya gibi baskısı, stresi ve zorluk seviyesi yüksek maça atanmasını gerçekten öngörüsüzlük ve büyük bir riskti.

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MAJÖR KARARLARI ÇOK TARTIŞILACAK

Böyle maça verilmeden öncesinde hazırlamak ve böyle bir atmosferde maç yönetmesi için belli bir deneyim kazandırmak yöneticiliğin kabiliyetidir. Sizler günü kurtardınız ama Çağdaş Altay’ın hakemliğine kısmen ipotek koydunuz. Maçın başından sonuna kadar tedirgin, ne yapacağını bilmeyen bir görüntü çizen Çağdaş Altay her iki takım için de faul, fena hareketler ve disiplin kararlarında çok hata yaptı. Özellikle majör pozisyonlarda verdiği kararlar çok tartışılacak.

MAÇ İÇİNDE KONTROLÜ KAYBETTİ

Çağdaş Altay bu maç için sınıfta kaldı fakat bunu vesile olan yöneticileri hiçbir zaman mezun olamayacak. Futbolcuların deneyimsizliğini ve tedirginliğini hissedip her itirazda temas etmesine izin veren bir hakemdi dün Çağdaş Altay. Maç içinde zaman zaman kontrolünü kaybetti. Hem Fenerbahçe hem de Alanyaspor için 2. sarı kartı ve akabinde kırmızı kart göstermesi gereken pozisyonları es geçti.

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beIN TRIO YORUMLARI

Alanyaspor'un golü öncesinde Ferdi Kadıoğlu'na faul yapıldı mı?

Bahattin Duran: Herhangi bir faul söz konusu değil. Gol nizami.

Bülent Yıldırım: VAR hakeminin şüpheci davranması kabul ama bu kadar uzun incelemesi sorunlu. Hiçbir faul yok, gol temiz.

Deniz Çoban: Faul yok, gol kararı doğru.

Dakika 42: Tadic'in rakibine müdahalesinde kartın rengi doğru mu?

Bülent Yıldırım: Oyuncunun niyeti, hızı, şiddet ve yoğunluğu, temas noktası. Olaya fotoğraftan bakarsak kırmızı kart. Ciddi faullü oyuna benziyor. Akademik ve teorik olarak, en temel nokta Richard'ın ayağı yerdeyken Tadic basmıyor. Richard'ın ayağı kramponun altına geliyor. İki oyuncu aktif olarak akıyor. Tadic durup dururken bassa tartışmasız kırmızı kart. Biraz kaza biraz oyun gereği. Diz kırık. Hız şiddet düşük. Karambolün içinde bir pozisyon. Kazara bir temas. Sınırda bir durum. Hakemin sarı kartı doğru. VAR, tek bir kriterde dahi soru işareti olsa karışmaz. Sarı kart yeterli.

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Bahattin Duran: Bülent Yıldırım çok güzel anlattı. Richard'ın ayağı duruyor da Tadic basıyor değil. Tadic topla oynuyor, Richard'ın da ayağı geliyor. Tadic, temastan sonra basmadan sonra güç transferi yapsaydı kırmızı derdim. Hakem kırmızı kart gösterseydi kabul ederdim ama sarı karta daha yakınım. Hakemin kararına kabulüm. Tadic basmayı anlayınca hemen ayağını geri çekiyor.

Deniz Çoban: Tadic'in dizi bükülü ve bükülü kalıyor. Bastığını anlayınca diğer ayağını yere basıp ağırlığını oraya veriyor. Kırmızı kartta acımasızlık, gaddarlık, yaralayıcılık vardır. Yoğunluğu önemlidir. Yoğunluk sınırda. Sarı karta daha fazla yakınım.

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Dakika 45+6: Cengiz Ünder'e ikinci sarı kart gerekir miydi?

Bülent Yıldırım: Sarı kartı var. Taç beklentisi var, karambol pozisyon. Allah aşkına Cengiz milli futbolcumuz, sevdiğimiz kardeşimiz. Top zeminde, o kolun orada ne işi var. Sportmenliğe aykırı. Tespit edilmeliydi. Yardımcı hakem de görebilirdi. Cengiz'in ikinci sarı karttan ihracı gerekirdi.

Deniz Çoban: Cengiz'in hareketini görmediği için hakem taç kararı veriyor.

Bahattin Duran: Cengiz hiç gereği olmayan, eli orada hiç olmamalıydı. Eli rakibin yüzüne temas ediyor. Cengiz'in ikinci sarı kartı görmesi lazımdı.

Dakika 46: Fenerbahçe lehine verilen penaltıda hakemin kararı doğru mu?

Bahattin Duran: Augusto, Djiku'ya faul yapıyor diyor hakem. Augusto'nun hafif bele teması var mı, var. Augusto'nun elini belde hisseden Djiku kendini bıraktı. Çağdaş Altay da muhtemelen eli gördü. Tutma hareketine bence penaltı çaldı. Augusto bence refakat etti. Eli bele koydu ve çekti. Djiku çok kolay bıraktı. Bu pozisyon penaltı değil. VAR bile karışabilir. Çok kolay bir temas. Faul diyorsanız topsuz alanda ve bu nedenle ikinci sarı kart verilmeli. Ancak, pozisyon penaltı değil. UEFA ise VAR'lara bu tür pozisyonlara karışmayın diyor.

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Bülent Yıldırım: Bahattin çok detaylı işaret etti. Paralelinde düşünüyorum. Hakem bulunduğu açıdan eli gördüğü anda ihlal düşündü. Augusto dikkatsiz davrandı. Etkili bir çekme tutma yok. Bu penaltı değil. Hakemi de eleştireceğim temel nokta eğer tutma, bele sarılma olduğunu düşünüyorsanız ikinci sarı kartla ihraç etmelisiniz.

Deniz Çoban: Hakem, tuttu indirdi görmüş. Sarı kartı var Augusto'nun. Penaltı değil ama penaltıyı vermesinden daha çok penaltıyı veriyorsanız ikinci sarı kartı neden vermiyorsunuz.