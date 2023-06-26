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FenerbahÃ§eâ€™de sezon aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± yaklaÅŸÄ±rken teknik adam belirsizliÄŸi keyifleri kaÃ§Ä±rÄ±yor. SarÄ± lacivertlilerde teknik direktÃ¶r adaylarÄ± arasÄ±nda gÃ¶sterilen ve yÃ¶netimin gÃ¶rÃ¼ÅŸme yaptÄ±ÄŸÄ± iddia edilen Abdullah AvcÄ±â€™ya camia tepki gÃ¶sterirken bÃ¼tÃ¼n kapÄ±lar Ä°smail Kartalâ€™a Ã§Ä±kÄ±yor.

Ancak ne tecrÃ¼beli teknik adam cephesinden ne de kulÃ¼p cephesinden bir aÃ§Ä±klama olmamasÄ± endiÅŸeyi artÄ±rÄ±yor.

UEFA Konferans Ligiâ€™nde rakibi belli olan ve ilk maÃ§Ä±na 27 Temmuzâ€™da Ã§Ä±kacak olan Kanaryaâ€™da sezon planlamasÄ±nÄ±n yapÄ±labilmesi iÃ§in teknik direktÃ¶r konusunun bir an Ã¶nce Ã§Ã¶zÃ¼lmesi beklenirken halen hacda olan Ä°smail Kartalâ€™Ä±n bayramdan sonra sÃ¶zleÅŸme imzalamasÄ± bekleniyor.