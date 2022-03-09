Fenerbahçe'de Vitor Pereira etkisi sürüyor! 4 isim takımı sırtlıyor...

Haberin Devamı

Vitor Pereira, Fenerbahçe’de görev yaptığı 5 aylık süre içinde en çok tartışılan isim olarak Türkiye’ye veda etse de takıma kazandırdığı isimlerle hala taraftarların büyük bölümünün kalbinde özel bir yere sahip. Portekizli teknik adamın ısrarla istediği Kim Min-Jae her hafta yükselen performansı ile değerini katlarken, bedava denecek rakama rotasyon oyuncusu olarak getirdiği Miguel Crespo takımı sırtlayan isimlerden oldu.

Pereira ayrıca yıllarca Fenerbahçe kadrosunda olmasına rağmen adeta kulübeye demir atan Ferdi Kadıoğlu ile her sene düşük ücretlerle kiralandığında ‘Kurtulduk’ diye sevinilen Miha Zajc’ı da takımın en önemli oyuncuları haline getirerek değerlerinin katlanmasını sağladı.

CRESPO: TAM BİR SAVAŞÇI

İlk geldiği günlerde, daha oynamadan “Türkiye’ye gelmiş geçmiş en kötü futbolcu”, “Maldonado’dan bile kötü” yakıştırmaları yapılan Miguel Crespo aradan geçen süre içinde mücadelesi ve savaşçı yapısıyla takımın en sevilen oyuncuları arasına adını yazdırdı. Teknik direktör İsmail Kartal’ın da değişmezi olan genç yıldız, görev verilen 15 maçın 13’ünde ilk 11 çıktı. Son Trabzonspor maçında en çok ikili mücadele kazan ve en çok top kapan, yüzde 93.3 isabetli pasla oynayan Crespo’nun değeri 10 milyon Euro'ya yaklaştı.

Haberin Devamı

ZAJC: TAKIMI SIRTLIYOR

2018-19 sezonunun devre arasında geldiği Fenerbahçe’de çalıştığı hiçbir teknik adamın gözüne girmeyi başara mayan, 2019-20 sezonunda sadece 1 maçta ilk 11 çıkan, oynadığı 10 maçta 354 dakika süre alabilen Sloven oyuncu ertesi yıl Empoli’ye kiralanınca ‘Kurtulduk’ diye düşünülmüş, takıma geri dönmesi üzüntü yaratmıştı. Vitor Pereira’nın Topuk Yaylası kampında yeniden keşfettiği Zajc, bu sezon 22 maçta 1.361 dakika forma giydi, yüzde 88 pas istatistiği ve attığı 6 golle beğeni topladı.

FERDi: TAM BİR JOKER

Vitor Pereira, Ferdi Kadıoğlu’nu tıpkı Miha Zajc gibi Topuk Yaylası kampında keşfetti. Her maçta takımın jokeri olarak sahaya sürdüğü genç Ferdi de hocasını hiç mahcup etmedi, formunu geliştirdi, sağ bek, sol bek, sol kanat, sağ kanat ve göbekte yani nerede görev verilirse oynayarak takımın kilit oyuncusu oldu.

Haberin Devamı

KİM: VAZGEÇİLMEZ İSİM

Tüm kategorilerde bu sezon tam 34 maçta forma giydi. Partnerleri değişse de o hep stoperde takıma güven verdi.