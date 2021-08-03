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GeriFutbol Fenerbahçe'de Vitor Pereira Cedric Soares transferini istedi! - Son Dakika Transfer Haberleri
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Futbol
Haber Giriş: 03.08.2021 - 08:39 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de Vitor Pereira Cedric Soares transferini istedi! - Son Dakika Transfer Haberleri

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Fenerbahçe'nin teknik direktörü Vitor Pereira, sağ kanat bölgesi için Arsenal'de forma giyen vatandaşı Cedric Soares'i kadrosuna katmak istiyor.

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Vitor Pereira'nın Arsenal'de forma giyen vatandaşı Cedric Soares'i takımında görmek istediği iddia edildi.

2020 yılından beri yer aldığı Londra ekibiyle 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Soares, oyunun iki tarafında da aktif şekilde rol alabiliyor. 3-4-3 ssitemiyle takımı oynatacak olan Portekizli teknik adam, sağ kulvar için bu oyuncuyu düşünüyor.

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Portekiz basınından O Jogo'nun Tuttomercatoweb'e dayandırdığı habere göre, sarı lacivertliler İngiliz devi Arsenal'in kadrosunda yer alan tecrübeli futbolcu Cedric Soares'i ısrarla istiyor.

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Fenerbahçe'de bu bölgede yer alan Gökhan Gönül'le yollar ayrılınca sarı lacivertliler bu açığı kapatmak için arayışlarını hızlandırmıştı.

 

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