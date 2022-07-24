Fenerbahçe'de varlık ve yokluk dönemi!

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Yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayacak olan Fenerbahçe’nin mevcut kadrosu incelendiğinde bazı mevkilerde bolluk, bazılarında ise sayısal yetersizlik olduğu dikkat çekiyor. Çarşamba günü 0-0’ın rövanşında Dinamo Kiev karşısına çıkacak sarı lacivertli takımda kale ve defansta görev yapan as oyuncuların yedekleri hem sayıca az hem de kaliteleri tartışılır.

Yedek kaleci genç ve tecrübesiz

Birinci kaleci Altay’ın yedeği, henüz 19 yaşındaki Osman Ertuğrul Çetin. Olası bir sakatlık ya da ceza durumunda kale, genç ve tecrübesiz Ertuğrul’a emanet edilecek. Nazım Sangare’nin sakatlığı nedeniyle sağ bek oynayan Osayi-Samuel’i Burak Kapacak yedekliyor görünse de, teknik direktör Jorge Jesus genç oyuncuyu defansif açıdan yetersiz bulduğu için bazı hazırlık maçlarında bu mevkide Ferdi Kadıoğlu’nu oynattı.

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Defansa takviye yapılacak mı?

Ayrıca Kim MinJae’nin ayrılmasından sonra Dinamo Kiev maçında görev alan Serdar Aziz-Szalai tandemi, Serdar’ın sakatlığı nedeniyle daha ilk karşılaşmada bozuldu ve yerine Tisserand’a şans verildi. Serdar Aziz 1 ay oynamayacağı için, transfer yapılmaması durumunda Tisserand mecburen ilk 11’de oynayacak. Sol bekte Ferdi’nin yedeği Novak’ın hazırlık maçlarında fazla oynatılmaması, Jesus’un bu oyuncuyu düşünmediğini gösteriyor

Orta saha ve forvette sorun yaşanmaz

F.Bahçe orta sahasında, gerek merkezde, gerekse kanatlarda sıkıntı yaşanmayacak gibi görünüyor. Arda, Arao, İsmail, Gustavo, Mert Hakan, Crespo, Pelkas, İrfan Can, Lincoln, Zajc ve Muhammed merkezde, Emre Mor, Burak, King, Valencia, Diego Rossi ve Bruma kanatlarda görev bekleyecek isimler. Forvet hattının da tüm sezonu sorunsuz götürmesi bekleniyor. Orijinal mevkileri santrfor olan Pedro, Serdar Dursun, Berisha’ya sahip olan sarı lacivertlilerde, Valencia ve King de gerektiğinde forvet oynayabiliyor.