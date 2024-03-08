Fenerbahçe'de Union SG zaferinin ardından itiraf! 'Geldiğimde çok iyi değildim ama...'

Haberin Devamı

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında Belçika ekibi Union SG ile temsilcimiz Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Lotto Park'ta oynanan müsabaka, sarı - lacivertlilerin 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Fenerbahçe, bu skorun ardından rövanş öncesi büyük bir avantajın sahibi oldu.

Sarı - lacivertlilere galibiyeti getiren golleri atan Jayden Oosterwolde, Dusan Tadic ve Michy Batshuayi karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"F.BAHÇE'YE GELDİĞİMDE ÇOK İYİ DEĞİLDİM"

Fenerbahçe'nin ikinci golünü kaydeden Oosterwolde, "Golümden dolayı çok mutluyum. Maça sol bek başladım, maalesef Çağlar sakatlandı ve stopere geçtim. Takım olarak hocamızın istediği her şeyi sahaya yansıttık. Buraya ilk geldiğim zaman çok iyi değildim. Futbolu, insanları anlamam gerekiyordu. Bu sene üzerine koyarak devam ediyorum. Çok iyi idmanlar yapıyoruz. Hocamız da bana güvenini hissettiriyor. Umarım bu sene birçok kupa kazanırız." dedi.

Haberin Devamı

"RAKİBİMİZE HAZIRDIK"

Karşılaşmayı değerlendiren Dusan Tadic ise "Zor bir maç olacağını bekliyorduk. Fiziksel olarak güçlü bir takıma karşı oynadık. Direkt oynayan bir takım. Biz de buna hazırdık. Planımız iyi işledi. Onları nasıl durdurabileceğimizi biliyorduk. İyi bir şekilde cevap verdik. Zamanında attığımız gollerle onların direncini kırdık. Önemli bir galibiyet aldık. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Bizi muazzam şekilde desteklediler. Ferdi ve Jayden ile güçlü iletişimimiz var. Aynı dili konuşuyoruz. Çok fazla maç oynayacağız ama böyle devam etmek güzel. Aynı zamanda Ferdi ve Jayden ile çok uzun zamandır oynuyoruz ve oynamaktan da keyif alıyoruz. Bu kimyayı da görüyorsunuz." şeklinde konuştu.

"HER KUPAYI KAZANMAK İSTİYORUZ"

Hedeflerinin kupa olduğunu dile getiren Tadic, "Bizim çok yüksek hedeflerimiz var ama maç maç düşünüyoruz. Şu anda tek düşüncemiz Union Saint-Gilloise'yı elemek. Her kupayı kazanmak istiyoruz. Union Saint-Gilloise'yı elemek istiyoruz ve sonrasında neler olacağını göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

"FENERBAHÇE'NİN AMACI BUDUR"

Gol perdesini açan Michy Batshuayi ise "Hiçbir şekilde rakibi küçümsememeliyiz. İkinci maçta ellerinden geleni yapacaklardır. Güçlü durmalıyız. Gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Fenerbahçe'nin amacı budur. Kupalar kazanabilecek kapasitedeyiz. Bunun için her şeyimizi ortaya koyacağız. Biz sürekli olarak iletişim halindeyiz. Antrenmanlarda da böyle goller atıyoruz. Onun gol atması da keyifli oldu. Günden güne kendini geliştiriyor. Hem onun için hem de takım için güzel bir gol oldu." dedi.