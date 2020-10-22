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Futbol
AA
Haber Giriş: 22.10.2020 - 15:45 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de Trabzonspor hazırlıkları sürüyor!

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Fenerbahçe'de Trabzonspor hazırlıkları sürüyor!
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Süper Lig'in 6. haftasında 25 Ekim Pazar günü Trabzonspor'u ağırlayacak Fenerahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki antrenmana futbolcuların, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi. Antrenmanın dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdiği kaydedildi.

Diego Perotti'nin kendisi için hazırlanan özel program dahilinde çalıştığı, Ferdi Kadıoğlu'nun ise tedbir amaçlı çalışmalarına salonda devam ettiği aktarıldı.

Altay Bayındır: Uğurcan ile biraz rekabet içerisine sokulduk ama bunlar güzel kıyaslamalar'Altay Bayındır, görev aldığı her kulüpte amacının forma giymek olduğunu belirterek, ''A Milli Takım'dan da gelirse davet, orada da oynamak için elimden geleni yaparım. Tek hedefim bu'' dedi.
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Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kemal Danabaş'ın da antrenmanın bir bölümünü takip ettiği ifade edildi.

Sarı-lacivertliler, Trabzonspor maçı hazırlıklarına yarın devam edecek.

 

Fenerbahçede Trabzonspor hazırlıkları sürüyor

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