Fenerbahçe'de tartışılan adam: Luiz Gustavo

Spor Arena / Süleyman ARAT - Fenerbahçe'nin altın değerinde 2 puan bıraktığı Yeni Malatyaspor deplasmanı, bu zamana dek taraftarlaın sevgilisi olan Luiz Gustavo’yu ‘tartışılan isim’ haline getirdi. Malatya’da İlk 11’de sahaya çıkan ve 77. dakikada yerini Jose Sosa’ya bırakan Brezilyalı ön liberonun performansı, sarı lacivertli camiayı 2’ye böldü. Oyunda kaldığı 77 dakika içinde 76 kez topla buluşan Gustavo, yüzde 95 başarı oranıyla 76 pas yaptı, 2 isabetsiz şut attı, 6 ikili mücadelenin 4’ünü kazandı, 2 kez de top kaptı. Brezilyalı futbolcunun istatistikleri her ne kadar iyi olsa da, onun oyunda olduğu bölümlerde defansın çok geriden kurulduğu, bunun da mevkiler arasındaki mesafelerin açılmasına yol açtığı savunuluyor.

ATIBA'NIN ÇOK GERİSİNDE

Gustavo, bu sezon forma giydiği 29 resmi maçta sadece 1 gol atarken, lider Beşiktaş’ta değişmeli olarak ön libero ve merkez orta saha oyuncusu olarak görev yapan 38 yaşındaki Atiba Hutchinson 32 karşılaşmada 4 gol, 8 asist üretti. Malatya’da Gustavo’nun yerine oyuna giren Sosa, oyunda kaldığı sürede takımı daha çok öne taşıdı ve bu sayede Fenerbahçe daha çok pozisyon üretti. Arjantinli futbolcu, 26 kez topla buluştu, 1 kez top kaptı, 2 kez ikili mücadeleye girip kazandı.

İLKER YASİN: ESAS SORUN BAŞKA

Bu, Gustavo ya da Sosa sorunu değil, Fenerbahçe’nin bir takım olamaması sorunu. Grup halinde ortak hedefe yönelememe sorunu. Ve ‘karar verici’ pozisyonundaki kişilerin Fenerbahçe’nin asıl derdinin ne olduğunu fark etmemiş olmaları. İster Sosa, ister Mesut, ister Gustavo hangisi oynarsa oynasın fark etmez. Fenerbahçe’nin oyun anlayışında çok ciddi sorunları var.

UĞUR MELEKE: GUSTAVO'YA MECBURLAR

Denizli maçında Sagal ve Sacko’nun pozisyonlarına, Malatya maçında yenen gole bakarsanız Fenerbahçe’nin tamamlayamadığı hücumlarda aşırı kırılgan olduğunu görürsünüz. Bütüncül durmayı becerebilselerdi, takım enini-boyunu makul seviyede tutabilselerdi, Gustavo tipinde oyuncuya ihtiyaç duymazlardı. Ama şu kırılgan görüntüyle bence Gustavo’ya mecburlar

GÜNTEKİN ONAY: ESKİ GÜCÜNDE OLMADIĞI GERÇEK

Gustavo'nun katkısını programımda ben de sorguladım. Bazı defansif istatistiklerde yetersiz kaldığını gördük. Gustavo’nun olmadığı, Sosa’nın o bölgede oynadığı Konya deplasmanı sezonun en iyi maçıydı Fenerbahçe’nin. Malatya’da da Gustavo çıktıktan sonra maçın tek kaleye dönmesi de bu fikri pekiştiriyor. Ancak Gustavo değerli bir oyuncu. Sakatlık sonrası henüz eski gücüne ulaşmış değil.

TARIK DAŞGÜN: GERÇEK ÖN LİBERO

Hayat böyle! İyi oynayınca ‘kurtarıcı’, performans düşünce ‘tu kaka’ olunuyor. Futbolda oyun kaleci ve stoperlerle başlar. Stoperlerin oyunu geriden iyi kurabilirse Gustavo da içlerine girmez, kendi işini yapar ve daha önde oynar. Sosa’nın oyun kurma meziyeti daha fazla gibi gözüküyor ama onun da hiç defansif yönü yok. Bence gerçek ön libero Gustavo’dur