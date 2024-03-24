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Fenerbahçe'de tarihi kongreden önce 2 kritik zirve

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#Fenerbahçe#Ali Koç#Kongre
Fenerbahçede tarihi kongreden önce 2 kritik zirve
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Mart 24, 2024 07:00

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 2 Nisan’daki olağanüstü kongre ile ilgili nabız yoklamaya devam ediyor.

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Ligden çekilip çekilmeme konusunun oylamaya sunulacağı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nın hazırlıklarını sürdüren Ali Koç, sarı lacivertli kulübün eski yöneticileri ve Yüksek Divan Kurulu üyeleri ile yapacağı toplantıların ardından yol haritasını ve düşüncelerini netleştirecek.

Trabzonspor maçında yaşanan olayların ardından ligden çekilip çekilmeme konusunu görüşmek üzere 2 Nisan Salı günü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapma kararı alan Fenerbahçe Yönetim Kurulu, bu tarihi organizasyondan önce iki kritik zirve daha gerçekleştirecek.

İlk olarak 27 Mart Çarşamba günü Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri’nde iftar yemeği verecek olan başkan Ali Koç ve kurmayları, geçmiş yıllarda sarı lacivertli kulübe hizmet eden tüm yönetim kurulu üyelerini burada ağırlayacak.

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DİVAN ÜYELERİNE DAVET GÖNDERİLDİ

Bu organizasyonda kulübün eski ve yeni yöneticileriyle Olağanüstü Genel Kurul hakkında görüş alışverişinde bulunacak olan başkan Koç, 29 Mart Cuma günü bu kez Yüksek Divan Kurulu üyeleri ile istişare toplantısı yapacak.

Toplantı ile ilgili olarak Yüksek Divan Kurulu üyelerine gönderilen davetiyede, “Kulübümüz için çok önemli olan 2 Nisan Olağanüstü Genel Kurul Toplantımıza ilişkin istişarelerde bulunmak adına Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesislerimizde sizlerle bir araya geleceğiz” ifadeleri kullanıldı.

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#Fenerbahçe#Ali Koç#Kongre

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