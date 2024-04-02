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Fenerbahçe'de tarihi gün! Genel Kurul'dan ne karar çıkacak?

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#Fenerbahçe#Ali Koç#Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurul
Fenerbahçede tarihi gün Genel Kuruldan ne karar çıkacak
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Nisan 02, 2024 07:00

Ne Süper Lig’deki şampiyonluk yarışı, ne 7 Nisan’da Galatasaray ile yapılacak Süper Kupa finali ne de Konferans Ligi’nde Olympiakos ile oynanacak çeyrek final... Fenerbahçe Kulübü’nün 17 Mart’ta Trabzonspor ile oynanan karşılaşmanın bitiminde yaşananların hemen ertesi günü toplanıp duyurduğu ve camianın, taraftarların, en çok da futbol takımının çıkacak sonucu merakla beklediği olağanüstü genel kurulun tarihi geldi çattı.

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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç genel kurulda yapacağı konuşmada alınacak aksiyonları anlatacak, bunların olası hukuki ve finansal sonuçlarını da aktarıp yetki isteyecek. Sponsorlar, Bankalar Birliği ve SPK ile yapılan görüşmelerde ortaya çıkan bilgiler camiaya aktarılacak. Yapılacak fikir alışverişinin ardından da önergeyle el kaldırma usulüyle oylama yapılacak.

Ülker Stadı’nda gerçekleştirilecek genel kurul toplantısı bugün saat 17.00’de başlayacak.

FUTBOLLA İLGİLİ HANGİ AKSİYONLARA KARAR VERİLECEK?

Peki çoğunluk sağlanması durumunda bugün, aksi halde 9 Nisan’da gerçekleştirilecek genel kurulda Fenerbahçe neyi masaya yatıracak, hangi kararlar alınacak?

Kulüpten yapılan açıklamada Trabzon maçı sonrasındaki olaylar ve son dönemde Türk futbolunda yaşananlara istinaden futbol takımının Süper Lig’den çekilmesi dâhil, alınacak aksiyonların değerlendirileceği belirtilmişti. Buna göre sarı lacivertlilerin önünde 3 seçenek var:

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1- Futbol takımını ligden çekmek ve önümüzdeki sezona alt ligden devam etmek.

2- Futbol takımının faaliyetlerine bir süre ara vermek, dondurmak.

3- Yurt dışından bir kulüp satın almak.

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TAKIM, SÜPER KUPA MAÇINA ÇIKACAK MI, ÇIKMAYACAK MI?

Genel kurulda, Turkcell Süper Kupa ile ilgili kulübün tavrı da belli olacak. 7 Nisan’daki maçtan 4 gün sonra Olympiakos deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe maçın ertelenmesini talep etmiş ancak Galatasaray’ın olumsuz yanıtı sonrası TFF dev maçın planlandığı gibi Şanlıurfa’da aynı tarihte yapılacağını açıklamıştı.

U19 TAKIMI İLE SAHNE ALABİLİR

Başkan Ali Koç da Divan Kurulu’nda taraftarlara “Lütfen 7 Nisan için bilet talebinde, seyahat organizasyonunda bulunmayın. 2 Nisan’ı bekleyin” çağrısında bulundu.

Burada da 2 seçenek ihtimaller dahilinde:

1- Fenerbahçe, 7 Nisan’da yapılacak Süper Kupa maçını protesto etmek için sahaya çıkmayacak.

2- Ya da sarı lacivertliler olası bir ceza-yaptırımdan kaçınmak için U19 takımı ile 7 Nisan’da sahadaki yerini alacak.

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BUGÜN KARAR ÇIKABİLMESİ İÇİN 22 BİN 572 ÜYE GEREKİYOR

Fenerbahçe’de başkan Ali Koç ve yönetim kurulu genel kuruldan yetkiyi ilk toplantıda almayı hedefliyor. Sarı lacivertliler 18 Mart’tan bu yana hummalı bir çalışma içine girerken bu hedefe ulaşmak için gereken kişi sayısı da belli oldu.

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TOPLAM 55 BiN ÜYE VAR

1- Fenerbahçe’nin toplam üye sayısı 55 bin.

ÇAĞRILAR SONUÇ VERDi

2- Bugünkü Olağanüstü Genel Kurula sadece 31 Mart saat 24.00’e kadar yıllık 750 TL olan aidatlarını yatırmış olanlar katılabilecek. Yönetimin çağrısına üyeler de olumlu yanıt verdi.

45 BiN 142 ÜYE AiDAT YATIRDI

3- Aidatını yatırmış olan üye sayısı 45 bin 142 kişi. Başkan Ali Koç’un ilk toplantıda işi bitirme hedefini gerçekleştirmesi için en az 22 bin 572 kişinin genel kurula katılması gerekiyor.

9 NiSAN’DA 60 KiŞi YETERLi

4- 22 bin 572 kişi gelmezse 9 Nisan’daki 2. toplantıda tüzüğe göre yönetim ve denetim kurulunun toplam sayısının iki katından bir fazlası dahi yeterli olacak (yaklaşık 60 kişi yeterli)

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5- Genel Kürulu, Yüksek Divan Kurulu başkanı Uğur Dündar yönetecek.

ÖZEL PLATFORM KURULDU

6- Protokol tribününün önüne genel kurul için özel platform kuruluyor. Pazartesi sabahından itibaren platform kurma ve ses düzeni provaları başladı

30-40 KiŞi SÖZ ALACAK

7- Bugün yaklaşık 30-40 üyenin söz alıp fikirlerini mikrofondan ifade etmesi bekleniyor.

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#Fenerbahçe#Ali Koç#Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurul

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