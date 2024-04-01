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PFDK, Trabzonspor - Fenerbahçe maçından sevk edilenlere ne ceza verecek? Tahrik detayı...

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#PFDK#Trabzonspor - Fenerbahçe#Trabzonspor
PFDK, Trabzonspor - Fenerbahçe maçından sevk edilenlere ne ceza verecek Tahrik detayı...
Muhammet Duman
Oluşturulma Tarihi: Nisan 01, 2024 21:22

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe maçının sonunda çıkan olaylarla ilgili disiplin sevkleri bugün TFF Hukuk Müşavirliği tarafından açıklandı. Fenerbahçe'den futbolcular Bright Osayi-Samuel, Jayden Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat ile Trabzonspor'dan antrenör Egemen Korkmaz, tedbirsiz olarak PFDK'ye sevk edildi. maçtan 15 gün sonra yapılan sevkler sonucunda kime ne ceza çıkacak? Tahrik indirimi olacak mı? Spor hukukçusu Anıl Dinçer, PFDK sevklerini Spor Arena'ya değerlendirdi.

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Süper Lig'in 30. haftasında (17 Mart Pazar günü) oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe maçının son düdüğüyle ortalık karışmış, sahaya giren Bordo-mavili taraftarlarla Fenerbahçeli futbolcular arasında arbede yaşanmıştı.

13 KİŞİDEN 5'İ TUTUKLANDI, DAHA SONRA 1 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Çok konuşulan olay sonrası İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 13 kişi gözaltına alınmış, gözaltına alınanlardan 5'i tutuklanmıştı. Yaklaşık 1 hafta sonra tutuklu olan 5 kişiden 1'i tahliye edilmişti.

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PFDK SEVKLERİ 15 GÜN BEKLEDİ

Olayların sportif kısmı için maçın ardından gözler TFF'ye çevrildi. TFF Hukuk Müşavirliği, 17 Mart'ta oynanan maçın disiplin sevklerini maçtan tam 15 gün sonra, 1 Nisan Pazartesi günü yaptı.

Tüm görüntüler izlendikten sonra alınan karar doğrultusunda Fenerbahçeli futbolcular Bright Osayi-Samuel, Jayden Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat ile Trabzonspor'dan antrenör Egemen Korkmaz, tedbirsiz olarak PFDK'ye sevk edildi.

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Ayrıca Fenerbahçe kulüp görevlileri Kürşat Çiftlik ve Okan Özkan da sevk edildi.

TÜM SEVKLER TEDBİRSİZ

Olaylı maçla ilgili yapılan tüm sevkler tedbirsiz olarak yapıldı. 3 Nisan Çarşamba günü Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de sevki yapılan 3 futbolcu, maç saatine kadar cezaları açıklanmaması halinde forma giyebilecekler.

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KİME, NE CEZA GELEBİLİR? ANIL DİNÇER SEVKLERİ YORUMLADI

Peki PFDK ne karar verecek? Spor hukukçusu Anıl Dinçer, sevk maddeleri doğrultusunda çıkabilecek cezaları ve disiplin sevklerini Spor Arena'ya değerlendirdi.

Anıl Dinçer'in değerlendirmeleri şu şekilde:

-PFDK sevklerine bakıldığında, beklediğimiz gibi, sportmenliğe aykırı hareket ve kavga nedeniyle futbolcuların ve teknik ekip mensuplarının sevk edildiği görülmekte.

-TFF Disiplin Talimatında sportmenliğe aykırı hareketin cezası 1-3 müsabaka, kavganın cezası ise 3-5 müsabakadan men.

-TFF daha ağır ceza gerektiren saldırı fiilinden dolayı kimseyi sevk etmemiş.

En ağır cezayı alması beklenen kuvvetle muhtemel Fenerbahçe futbolcuları Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat. Bunun nedeni ise hem sportmenliğe aykırı hareket hem de kavga nedeniyle sevk edilmiş olmaları. PFDK sevk nedeninde belirttiği her iki fiilden ceza verirse, futbolcuya verilecek minimum toplam ceza miktarı 4 müsabakadan men.

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-Fenerbahçe Futbolcusu Osayi ve Trabzonspor antrenörü Egemen Korkmaz yalnızca kavgadan dolayı sevk edilmiş. Bundan dolayı, beklenen ceza 3-5 müsabakadan men cezası.

-Bazı futbolcuların sevkinde ‘kavga’, bazılarında (Osayi ve Oosterworlde) ise ‘kavgaları’ yazmakta. Kavgaları yazmasının nedeni birden çok kavgaya karışmış olmaları olabilir. Bu durum cezalarda ağırlaştırıcı sebep olarak görülebilir. Örneğin, bunlarda PFDK alt sınırdan ceza vermeyebilir.

-Taraflar mutlaka savunmalarında belirtecektir, PFDK’nın vereceği kararlarda haksız tahrik ve takdiri indirim nedenlerini göz önünde bulundurması gerekmektedir.

-TFF Disiplin Talimatı 12. Maddesine göre, haksız tahrik indirimi yapılırsa, verilecek cezalar üçte birine kadar indirilebilir.

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-Savunmalar sunulduktan sonra en erken bu hafta içi perşembe günü PFDK kararlarını göreceğiz.

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#PFDK#Trabzonspor - Fenerbahçe#Trabzonspor

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