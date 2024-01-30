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Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Miguel Crespo, İspanyol ekibiyle anlaşmaya vardı...

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#TRANSFER#FENERBAHÇE#Miguel Crespo
Fenerbahçede sürpriz ayrılık Miguel Crespo, İspanyol ekibiyle anlaşmaya vardı...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 30, 2024 11:11

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında konuk ettiği Ankaragücü'nü 2-1'le geçen Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Liderliğini sürdüren sarı - lacivertliler, ara transfer dönemine de hızlı bir giriş yapmıştı. Leonardo Bonucci, Rade Krunic ve Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna katan Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak isimler de merak ediliyordu. Adı son dönemde transfer iddialarına karışan Miguel Crespo'nun anlaşmaya vardığı kulüp ortaya çıktı. İşte detaylar...

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Ankaragücü ile karşı karşıya gelmişti. Kadıköy'de oynanan müsabaka, ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlanmıştı. Liderliğini sürdüren sarı - lacivertlilerde ara transfer dönemi hareketliliği de devam ediyor.

Şu ana kadar kadrosuna Leonardo Bonucci, Rade Krunic ve Çağlar Söyüncü'yü katan Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak olan isimler için de teknik direktör İsmail Kartal'dan rapor gelmişti.

CRESPO İÇİN ANLAŞMAYA VARILDI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe, İspanya La Liga ekibi Rayo Vallecano ile Miguel Crespo’nun satın alma opsiyonlu kiralık transferi için anlaşmaya vardı.

Fenerbahçede sürpriz ayrılık Miguel Crespo, İspanyol ekibiyle anlaşmaya vardı...

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SATIN ALMA OPSİYONU

Crespo'nun satın alma opsiyonunun ise 4 milyon euro olarak belirlendiği aktarıldı.

Ayrıca Miguel Crespo ve temsilcisinin de Vallecano ile anlaşmaya vardığı kaydedildi. Öte yandan TRT Spor'un haberin de Portekizli futbolcunun, İspanya'nın başkenti Madrid'de sağlık kontrolünden geçtiği belirtildi.

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Fenerbahçe'ye 6 Eylül 2021 tarihinde Estoril takımından 1,5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan 27 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri 6 milyon euro.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 18 resmi maça çıkan Crespo, 1 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.

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#TRANSFER#FENERBAHÇE#Miguel Crespo

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