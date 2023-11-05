Fenerbahçe'de 'Süper Kupa maçı Türkiye'de oynansın' önergesi kabul edildi

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Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Fenerbahçe Spor Kulübü Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılıyor. Toplantıda Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu üyeleri; Uğur Öztürk, Namık Kemal Aydın, Derya Aldırmaz, Ogün Altıparmak, Köksal Özbek, Gürsel Şen, Nazif Sinan Derman, İbrahim Numan Demirağ, Kaya Enişte, Mahmure Vaizoğlu ve Sinan Sümer, TFF Süper Kupa'nın oynanacağı stat ile ilgili önerge teklifinde bulundu.



YDK başkanlığına verilen; "Cumhuriyetimizin 100. yılında Süper Kupa Finali'nin Atatürk ilke ve devrimlerine karşı bir ülkede oynanması, Atatürk ilke ve devrimlerinin yılmaz savunucusu Fenerbahçe'mizin tarihi ile şan ve şerefiyle bağdaşmayacağından Süper Kupa Finali'nin Atatürk Olimpiyat Stadı'nda veya Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanmasının kabulünü Yüksek Divan Kurulumuzun onayına sunulmasını, alınacak olumlu kararın yönetim kurulumuza bildirilmesini arz ve teklif ederiz" önergesi, üyelerin onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.