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Fenerbahçe'de 'Süper Kupa maçı Türkiye'de oynansın' önergesi kabul edildi

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#Fenerbahçe#Süper Kupa#TFF
Fenerbahçede Süper Kupa maçı Türkiyede oynansın önergesi kabul edildi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 05, 2023 15:17

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 2023 TFF Süper Kupa'nın Suudi Arabistan'da oynanacağı açıklanması üzerine, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda maçın Türkiye'de oynanması önergesi oy birliği ile kabul edildi.

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Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Fenerbahçe Spor Kulübü Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılıyor. Toplantıda Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu üyeleri; Uğur Öztürk, Namık Kemal Aydın, Derya Aldırmaz, Ogün Altıparmak, Köksal Özbek, Gürsel Şen, Nazif Sinan Derman, İbrahim Numan Demirağ, Kaya Enişte, Mahmure Vaizoğlu ve Sinan Sümer, TFF Süper Kupa'nın oynanacağı stat ile ilgili önerge teklifinde bulundu.

YDK başkanlığına verilen; "Cumhuriyetimizin 100. yılında Süper Kupa Finali'nin Atatürk ilke ve devrimlerine karşı bir ülkede oynanması, Atatürk ilke ve devrimlerinin yılmaz savunucusu Fenerbahçe'mizin tarihi ile şan ve şerefiyle bağdaşmayacağından Süper Kupa Finali'nin Atatürk Olimpiyat Stadı'nda veya Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanmasının kabulünü Yüksek Divan Kurulumuzun onayına sunulmasını, alınacak olumlu kararın yönetim kurulumuza bildirilmesini arz ve teklif ederiz" önergesi, üyelerin onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

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#Fenerbahçe#Süper Kupa#TFF

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