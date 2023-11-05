Fenerbahçe'nin borcu açıklandı! 8 milyar 276 milyon TL...

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Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda Sarı-lacivertli kulübün borcunun 8 milyar 276 milyon TL olduğu açıklandı.

Toplantıda konuşan Fenerbahçe Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, 1 Ocak 2023 - 31 Mayıs 2023 dönemin ilişkin mali tablo hakkında bilgiler verdi. Kulübün Varlıklar toplamının 2 milyar 760 milyon TL olduğunu belirten Vodina, net gelirin 1 milyar 533 milyon TL, giderlerin 1 milyar 764 milyon TL, finansman giderleri 335 milyon TL, dönem zararı da 570 milyon TL olduğunu ifade etti.

Vodina, kulübün borcunun 8 milyar 276 milyon TL olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, Yüksek Divan Kurulu Toplantısı’nda açıklamalarda bulundu.

"TFF’nin net adımlar atmasını bekliyoruz"

1959 yılı öncesi şampiyonluklar ilgili başvurunun ardından somut adım atılmadığını vurgulayan Kızılhan, "Türkiye Futbol Federasyonu, 15 Temmuz 2023 tarihinde yaptığı açıklamada, 1959 yılı öncesi şampiyonluklarla ilgili komisyon kurulması kararı verdiğini açıklamıştı. Bu açıklamanın üzerinden tam 113 gün geçti. Komisyonla ilgili atılan dedikodular haricinde atılmış tek bir somut adım yok. Biz bu başvuruyu 2 yıl önce yaptık. Normal şartlarda o günkü federasyonun daha hızlı atmaları gerekiyordu ne yazık ki kaçak cevaplar vererek görmeden geldiler. Resmi belgelerle anlattığımız, TFF’ye sunduğumuz gerçekler apaçık ortadadır. Tahkim başvurusunun geçmişte reddedildiği büyük bir yalandır. Bu işte tek bir gerçek var; o da tarihten silinmeyecek gerçekler ve müzemizde bulunan kupalarımızdır. TFF’nin net adımlar atmasını bekliyoruz. Kurulacak her konunun takipçisi olacağız. Komisyonda yer alacak tarihçi ve hukukçuların baskılardan uzak adil karar vermeleri gerektiğini vurgulamak istiyoruz. 100. yılını kutlayan TFF’nin 1959 öncesi şampiyonluklarla ilgili doğru kararı hiçbir algıya kapılmadan vereceğine inanmak istiyoruz" diye konuştu.

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