Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi! Vitor Pereira'nın transferi ile yollar ayrılıyor mu?

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Fenerbahçe 'de son dakika Miguel Crespo gelişmesi... Devre arası transfer çalışmalarına başlayan Sarı-Lacivertliler, bir yandan da takımdan ayrılacak isimler üzerinde mesai harcıyor. Beklentilerin altında kalan bazı futbolcularla yolların ayrılması planlanırken bu isimlerin başında Miguel Crespo geliyor. Vitor Pereira'nın isteğiyle kadroya katılan Portekizli orta saha, ocak ayında Fenerbahçe'ye veda edebilir.

MIGUEL CRESPO FENERBAHÇE'DEN AYRILIYOR

Sezon başında Estoril'den 1,5 milyon euro karşılığında kadroya katılan Fenerbahçe'nin tartışmalı transferi Miguel Crespo'nun Sarı-Lacivertlilerdeki macerası kısa sürecek gibi. A Spor'un haberine göre Fenerbahçe, Vitor Pereira'nın 'özel' transferi Crespo'yu devre arasında kiralamak için formül arıyor.

5 MAÇTA SKOR KATKISI YOK

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Fenerbahçe'nin 3 yıllık sözleşme imzaladığı 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Miguel Crespo, Sarı-Lacivertli formayla çıktığı 5 maçta skor katkısı yapamadı.

"TRANSFERİM ÇOK HIZLI GERÇEKLEŞTİ

Öte yandan Fenerbahçe'ye transfer olduğu dönemde süreçle ilgili açıklama yapan Miguel Crespo " Transfer sürecim çok hızlı gelişti ve gerçekleşti. Kulübün ve özellikle hocamızın ilgisini duyduğumda gerçekten çok gurur duydum" ifadelerini kullanmıştı."

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