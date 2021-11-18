Fenerbahçeli Mesut Özil'den derbi açıklaması! 'Galatasaray'ı yeneceğiz'

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F.Bahçe'de başkan Ali Koç’un “Ticari işlerini bir yana bırakıp sahaya odaklanmalı” uyarısında bulunduğu Mesut Özil derbi için iddialı açıklamalarda bulundu.

FBTV’ye konuşan dünyaca ünlü futbolcu, takım olarak G.Saray ile oynayacakları dev maça çok motive olduklarını belirtirken şunları söyledi: “Tabii ki heyecanlıyız. Güzel bir maç olacak. Takım olarak hazırlanıyoruz, hazırız da. Biz orada 3 puanı almak için elimizden geleni yapacağız.

Galatasaray maçı tabii ki zirvedir

G.Saray derbisi tabii ki zirvedir. Çünkü küçük yaştan beri F.Bahçeliyim, derbileri seyrederek büyüdük. Allah bana nasip ederse, derbide olacağım. Heyecanlıyım, mutluyum. Evet, bir de şu gerçek var; herkes biliyor. Pazar günü çok çok önemli bir maç yapacağız. Sadece bizim için değil, camiamız için de... Herkes derbinin farkında. Geçtiğimiz günlerde çok çalıştık. Takım olarak çok motiveyiz. Sahada ve idmanda herkesin o hırsı belli oluyor. Derbiye kazanmaya gidiyoruz.”

Mesut Özil, derbi öncesinde taraftarlara destek çağrısında da bulunurken, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı “Onlar her zaman bize güvensin. Bize destek olsunlar ve sahip çıksınlar. Takım olarak onlara ihtiyacımız var. Onların desteğiyle, dualarıyla inşallah; sezon sonunda da hedeflerimize ulaşırız. Biliyoruz, zor dönemden geçiyoruz ama biz takım olarak da oradan çıkmasını biliriz. Dua edin. Biz takım olarak hazırız. Pazar günü camiamıza da inşallah bu 3 puanı hediye edeceğiz.“

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