Fenerbahçe'de son 3 maçta da kale İrfan Can Eğribayat'a emanet

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Spor Toto Süper Lig’de 2, Ziraat Türkiye Kupası’nda 1 olmak üzere toplam 3 resmi maçı kalan Fenerbahçe’de kale İrfan Can Eğribayat’a emanet.

Altay Bayındır geçirdiği fıtık ameliyatı sonrası iyileşip saha çalışmalarına başlamış olsa da, teknik direktör Jorge Jesus oynadığı maçlarda başarılı performans gösteren ve gole sebep olan önemli bir hata yapmayan İrfan Can’la sezonu noktalamayı planlıyor. Portekizli çalıştırıcının bu kararında Altay’ın henüz hazır duruma gelememesi de önemli rol oynadı.

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LiGDE 6, KUPADA 4 KARŞILAŞMA OYNADI

Son anda sakatlık ya de kart cezası gibi bir olumsuz durumlar yaşanmadığı takdirde sarı lacivertli takımın Süper Lig’de bugün Fraport TAV Antalyaspor ve 4 Haziran’da Galatasaray ile oynayacağı Süper Lig maçlarında ve 11 Haziran’da Medipol Başakşehir ile yapacağı Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluk karşılaşmasında kaleyi İrfan Can Eğribayat koruyacak. Bu sezon ligde 6 maçta forma giyip 8 gol yiyen 25 yaşındaki file bekçisi, kupada ise 4 karşılaşmada kalesinde 2 gol gördü.

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KALECi iRFAN CAN’IN FENERBAHÇE’DEKi LiG iSTATiSTiKLERi

·Oynadığı maç: 6

·Yediği gol: 8

·Golsüz maç: 0

·Maç başı yediği gol: 1.3

·Maç başı kurtarış: 2.8

·Yediği gol sayısı: 8

·Ceza sahası içinden yediği gol: 8

·Toplam kurtarış: 17

·Ceza sahası içinden kurtarış: 8

·Ceza sahası dışından kurtarış: 9

·Engellenen tehlikeler: 6

·Maç başı ortalama pas: 35.5

·Maç başı isabetli pas: 19

·Kendi yarı sahasında: 15

·İsabetli uzun pas: 6.2

·Pozisyon kaybı: 8.5

·Kazanılan ikili mücadele: 0.7

·Kazanılan hava topu: 0.5