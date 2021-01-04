Fenerbahçe'de sıkışık trafiğe Erol Bulut önlemi

Fenerbahçe’de teknik heyet, yoğun maç trafiğini hasarsız geçmek için özel önlemler aldı. Ocak ayında ortalama 3 günde 1 maça çıkacak olan futbolcuları adale sakatlıklarına karşı korumak amacıyla, kulüp doktoru Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu’nun görüşleri doğrultusunda özel bir antrenman programı hazırlandı. Bu çerçevede, geçtiğimiz günlerde Novak, Gökhan, Lemos ve Sosa’ya uygulandığı gibi, ağrı hisseden oyunculara aşırı yükleme yapılmayacak. Sakatlık endişesi yaşayanlar salon idmanları, yenileme, düz koşu ve 5’e 2 çalışmaları ile yetinecek.

FUTBOLCULAR UYARILDI

Bu arada teknik direktör Erol Bulut, futbolcularını uyararak özel hayatlarına daha fazla dikkat etmelerini istedi. Ligde Covid-19 salgınından en az etkilenen takım olduklarını, bunun da disiplin ve özverinin bir sonucu olduğunu belirten Bulut, bu titizliklerini sezon sonuna dek sürdürmeleri gerektiğini söyledi.

FENERBAHÇE KAPANIŞI KASIMPAŞA iLE YAPACAK

Fenerbahçe, Süper Lig’de 16. haftanın kapanış maçında bu akşam Kasımpaşa’ya konuk olacak. 26 puana sahip sarı lacivertlilerde sakatlıkları süren Tolga, Perotti, hasta olan Caner ve dün iyileşen Serdar oynamayacak. Covid-19 testleri negatife dönen Ozan Tufan ve Luiz Gustavo’nun durumu maç saatinde belli olacak. 19 puanlı Kasımpaşa’da da cezalı Aytaç Kara’nın yanı sıra sakatlıkları bulunan Jeanvier, Tarkan, Hajradinovic ve Koomson forma giyemeyecek.

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