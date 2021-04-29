Fenerbahçe'de Selahattin Baki'den Beşiktaş'a yanıt! 'Hayretle izliyoruz'

Fenerbahçe Yönetici Selahattin Baki, zirve yarışı ve son günlerdeki tartışmalar hakkında A Spor'a konuştu.

İşte Selahattin Baki'nin sözleri;

Son günlerde yetişebildiğimiz kadarıyla yapılan açıklamaları hayretler içinde izliyoruz. Rize, Hatay bize karşıymış falan. Tersini beklemek zaten futbolun doğasına aykırı. Alanya nasıl biz yenmek için çıkacaksa sahaya, Rize de Hatay da çıkıyor. Hiç anlam veremedik bu açıklamalara. Futbolun kaideleri değişti herhalde. Bunlar tamamen TFF'yi ve hakemleri etki altına alma çabaları

AMAÇ HAKEMLERİ BASKI ALTINA ALMAK

Beklentimiz, 5 maçta en tepeden en aşağıya kadar kulaklarını tıkayıp en adil şekilde bu maçları tamamlamalı. Zaten amaç hakemleri baskı altına almak. Bunlar zaman zaman sonuç da veriyor. Bu 5 hafta hata kaldırmaz. Küme düşülecek, şampiyon olunacak

EN ÇOK DİKKAT EDEN KULÜPTÜR

Türk futbolunun içinde olan herkes bilir ki Fenerbahçe en çok bu işlere dikkat eden kulüptür. Biz hiçbir futbolcuya başkanla görüşmeden teklif yapmayız. Çocukları etkilemek için teklif götürmek gibi ucuz siyasetlere girmeyiz. Kasıtlı pompalanan haberler ve hiçbir yalanlama gelmemesi düşündürücü. Fenerbahçe Yönetimi olarak bazı eski alışkanlıklardan kurtulsunlar istiyoruz