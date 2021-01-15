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Futbol
Haber Giriş: 15.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de Samatta 103 gün sonra gol attı!

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Fenerbahçe'de Samatta 103 gün sonra gol attı!
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Fenerbahçe'nin dün Kadıköy’de galibiyet golünü atan Mbwana Samatta, sarı lacivertliler ile 103 gün sonra fileleri havalandırdı.

Sakatlığını nedeniyle bir süredir takımını yalnız bırakan Tanzanyalı yıldız, son olarak Süper Lig’de 3 Ekim 2020 tarihinde oynanan ve 2-1’lik skorla kazanılan Fatih Karagümrük karşılaşmasında 2 kez gol sevinci yaşamıştı. Uzun bir aranın ardından attığı golün sevincini yaşayan Samatta, bununla birlikte bir de şanssızlık yaşadı. İkinci yarıda kasığında ağrı hisseden sarı lacivertli tecrübeli futbolcu, 69. dakikada yerini Ozan Tufan’a bıraktı. Samatta’nın son durumu yapılacak kontrollerden sonra belli olacak.

Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında Caner Erkin yine başardı, ortalık yıkıldı Samattanın golü sonrası...
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HARUN İLK KEZ 11'DE

F.Bahçe'nin tecrübeli kalecisi Harun Tekin, bu sezon ilk kez resmi bir maçta ilk 11’de forma giydi. Bununla birlikte sakatlığını atlatan Mauricio Lemos da yaklaşık 1,5 ay sonra sarı lacivertli formayı terletti. Ayrıca son haftaların formda ismi Pelkas dinlendirildi.

LEMOS DERBİDEN SONRA İLK KEZ

Fenerbahçe'nin Uruguaylı stoperi Lemos 47 gün sonra formasına kavuştu. Ligde 29 Kasım 2020 tarihindeki Beşiktaş derbisinde forma giyen Lemos, bu mücadelede yaşadığı sakatlığın ardından 4 maçta sakatlığı nedeniyle oynayamadı. Uruguaylı, sonraki 3 karşılaşmada ise yedek soyunmuştu.

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