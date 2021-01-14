Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında Caner Erkin yine başardı, ortalık yıkıldı! Samatta'nın golü sonrası...

Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Fenerbahçe-Kasımpaşa maçına Caner Erkin-Mbwana Samatta ikilisi damgasını vurdu.

Teknik direktör Erol Bulut, sakatlıktan dönen Mbwana Samatta'yı kupa maçında Cisse ile birlikte sahaya sürdü.

Sarı-lacivertli taraftarlar, Tanzanyalı golcünün ilk yarıdaki performansı sonrasına yoğun eleştirilerde bulundu.

CANER ERKİN ASİST YAPTI, SAMATTA ATTI

Mücadelenin 51. dakikasında Caner'in sağ kanattan ön direğe dorğu kullandığı serbest vuruşta Samatta kafayı vurdu ve topu fileleri havalandırdı.

CANER ERKİN 7. ASİSTİNİ YAPTI

Caner Erkin, bu sezon Fenerbahçe'de asist sayısını 7'ye yükseldi. Tecrübeli futbolcu daha önce Rizespor, Karagümrük, Göztepe, Denizlispor, Başakşehir, BB Erzurumspor ve Kasımpaşa maçlarında gol pası vermişti.

GOL SONRASI CANER ERKİN VE SAMATTA PAYLAŞIMLARI

Fenerbahçe'nin golü sonrası Caner Erkin ve Samatta için çok sayıda paylaşım yapıldı. Samatta'nın ilk yarıdaki performansından sonra golü bulması taraftarları sevindirirken Caner Erkin için de övgü dolu paylaşımlarda bulunuldu.

Ayrıca teknik direktör Erol Bulut'un ilk yarıda Samatta'yı kanatta tercih etmesi çok tartışılsa da yıldız futbolcu takımını öne geçiren golü atmayı başardı.

İŞTE SAMATTA VE CANER PAYLAŞIMLARI













SADIK KADRODA YER ALMADI

Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Sadık Çiftpınar, Kasımpaşa karşısında kadroda yer almadı. Sezon başında sık sık yedek kalan ve ligde son dönemde düzenli olarak forma giymeye başlayan Sadık, yaşadığı bel ağrısı sebebiyle Kasımpaşa maçında kadroda bulunmadı

PELKAS DİNLENDİRİLDİ

Fenerbahçe'de Dimitris Pelkas, Kasımpaşa karşısında kadroda yer almadı. Ligde son dönemde etkili bir performansa ima atan Pelkas, Kasımpaşa maçında teknik heyetin kararıyla dinlendirildi.

LEMOS 1,5 AY SONRA...

Fenerbahçe'nin Uruguaylı stoperi Mauricio Lemos, yaklaşık 1,5 ay sonra sarı-lacivertli formayı terletti. Genç stoper, ligde son olarak 29 Kasım'da Beşiktaş'a 4-3 kaybedilen maçta forma giymişti. Söz konusu karşılaşmanın ardından olumsuz eleştiriler alan ve ağır bir sakatlık yaşayan Lemos, 1,5 ay sonra yeniden formasına kavuştu.