Fenerbahçe'de sakatlık kabusu Union Saint-Gilloise maçında da devam etti! Rekoru kırdı, sedyeyle götürüldü...

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UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise deplasmanına çıktı. Lotto Park'ta oynanan müsabaka, sarı - lacivertlilerin 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Rövanş öncesi büyük bir avantajı cebine koyan Fenerbahçe'de sakatlık kabusu ise devam etti.

Karşılaşmanın 35. dakikasında yaşanan bir pozisyon sonrası Çağlar Söyüncü kendisini yere bıraktı. İlk tedavisi saha içinde yapılan Söyüncü'nün maça devam edemeyeceği belirtildi ve değişiklik istendi.

Kenara gelen Çağlar Söyüncü'nün yerine ise oyuna Ferdi Kadıoğlu dahil oldu ve stoper ikilisi Djiku - Oosterwolde'den oluştu.

Skoru 3-0'a getiren Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu İsmail Yüksek ise 90+4. dakikada sol alt adalesinden sakatlandı.

Müsabakayı saha içinde tamamlayan Yüksek, bitiş düdüğünün ardından stadyumu sedye ile terk etti.

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Çağlar Söyüncü ve İsmail Yüksek'in durumu, yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

İSMAİL YÜKSEK'TEN REKOR

Ayrıca Union Saint-Gilloise karşısında 5 top kapma, 14 ikili mücadele ve 10 sahipsiz top kazanma başarısı sağlayan İsmail Yüksek, bu sezon bir Konferans Ligi karşılaşmasında bu sayılara ulaşan ilk futbolcu oldu.

İSMAİL KARTAL'DAN AÇIKLAMA

İsmail Kartal, sakatlıklar hakkında maçtan sonra "İsmail Yüksek'in çok önemli bir şeyi olduğunu sanmıyorum. Çağlar hakkında MR sonrasında bir şey söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.