Fenerbahçe'de sakatlanan Dimitris Pelkas hastaneye götürüldü! Durumu hakkında ilk açıklama...

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe'nin 3 golle kazandığı Konyaspor maçında korkutan bir sakatlık yaşandı.

Konyasporlu futbolcu Skubic ile yaşadığı çarpışma sonucunda yerde kalan Dimitris Pelkas, yerden kalkamazken oyuncu doğrudan hastaneye kaldırıldı.

Yıldız futbolcunun bilincinin açıldığı ve kontrol amaçlı olarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

EROL BULUT'TAN PELKAS AÇIKLAMASI

Maç sonrası basın toplantısında Pelkas'ın durumuyla ilgili konuşan Erol Bulut: 'Pelkas bilincini kaybetmişti ama şu anda iyi haberi geldi.' dedi.

FENERBAHÇE DOKTORU: SAHAYA GİRDİĞİMİZDE ŞUURUNU KAYBETMİŞTİ

Fenerbahçe Takım Doktoru Burak Kunduracıoğlu: "Pelkas gögsüne aldığı ciddi darbeyle şuurunu kaybetmişti. Sahaya girdiğimizde dilini bir miktar ısırmıştı ve hafif bir kanaması vardı ağzından gelen. Müdahalemizi yaptık, tetkik sonuçlarında sorun yok. Takımla İstanbul'a dönecek ve kontrol amaçlı İstanbul'da hastanede kalacak." diye konuştu.

NİŞANLISIYLA GÖRÜŞTÜRÜLDÜ

FBTV'de hastaneye kaldırılan Pelkas'ın nişanlısı ile görüştürüldüğü belirtildi.

FENERBAHÇE'DEN PELKAS PAYLAŞIMI

Fenerbahçe, hastaneden çıkarılan ve takımla uçağa geçen Pelkas'ın fotoğrafını paylaştı.

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