Fenerbahçe'de sakatlanan Dimitris Pelkas hastaneye götürüldü! Durumu hakkında ilk açıklama...
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasındaki Konyaspor-Fenerbahçe maçında Skubic'le tehlikeli şekilde çarpışan Pelkas yerden kalkamadı. Sedye ile oyundan çıkan Yunan oyuncu, direkt olarak hastaneye götürüldü. Yunan futbolcu ile ilgili Erol Bulut'tan ve takım doktorundan açıklamalar geldi.
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe'nin 3 golle kazandığı Konyaspor maçında korkutan bir sakatlık yaşandı.
Konyasporlu futbolcu Skubic ile yaşadığı çarpışma sonucunda yerde kalan Dimitris Pelkas, yerden kalkamazken oyuncu doğrudan hastaneye kaldırıldı.
Yıldız futbolcunun bilincinin açıldığı ve kontrol amaçlı olarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
EROL BULUT'TAN PELKAS AÇIKLAMASI
Maç sonrası basın toplantısında Pelkas'ın durumuyla ilgili konuşan Erol Bulut: 'Pelkas bilincini kaybetmişti ama şu anda iyi haberi geldi.' dedi.
FENERBAHÇE DOKTORU: SAHAYA GİRDİĞİMİZDE ŞUURUNU KAYBETMİŞTİ
Fenerbahçe Takım Doktoru Burak Kunduracıoğlu: "Pelkas gögsüne aldığı ciddi darbeyle şuurunu kaybetmişti. Sahaya girdiğimizde dilini bir miktar ısırmıştı ve hafif bir kanaması vardı ağzından gelen. Müdahalemizi yaptık, tetkik sonuçlarında sorun yok. Takımla İstanbul'a dönecek ve kontrol amaçlı İstanbul'da hastanede kalacak." diye konuştu.
NİŞANLISIYLA GÖRÜŞTÜRÜLDÜ
FBTV'de hastaneye kaldırılan Pelkas'ın nişanlısı ile görüştürüldüğü belirtildi.
FENERBAHÇE'DEN PELKAS PAYLAŞIMI
Fenerbahçe, hastaneden çıkarılan ve takımla uçağa geçen Pelkas'ın fotoğrafını paylaştı.
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