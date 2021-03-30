Fenerbahçe'de Sadık Çiftpınar ameliyat oldu
Fenerbahçe, 28 yaşındaki savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar'ın bel fıtığı operasyonu geçirdiğini açıkladı.
Sarı lacivertli takımda bu sezon fazla forma şansı bulamayan yıldız futbolcu, bir süredir bel problemi yaşarken bugün ameliyat edildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Sadık Çiftpınar bugün Acibadem Saglik Altunizade Hastanesi'nde başarılı bir bel fıtığı operasyonu geçirmiştir. Tedavisine başlanan futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." denildi.
2020-21 sezonunda toplamda 8 maçta forma şansı bulan Sadık, gol katkısı yapamadı.