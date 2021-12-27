Fenerbahçe'de rüzgar terse döndü! Gollerin ardından Ali Koç detayı, yeni teknik direktör seçimi...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
‘Soğuk algınlığı veya grip olduğunu zannedenlerin çoğu Omicron…’ 7 SORU 7 YANIT‘Soğuk algınlığı veya grip olduğunu zannedenlerin çoğu Omicron…’ 7 SORU 7 YANIT#Koronavirüs
Dedikodu doları böyle zarar ettirdi'Dedikodu doları' böyle zarar ettirdi!#DOLAR
Volkan Demirelin büyük talihsizliği Haberi maç önü aldı, eli kolu bağlandıVolkan Demirel'in büyük talihsizliği! Haberi maç önü aldı, eli kolu bağlandı#Volkan Demirel
İçişleri Bakanlığından İBBye teftiş Bakan Soylu: Şehirdeki teröristlerle mücadele etmeyecek miyizİçişleri Bakanlığı'ndan İBB'ye teftiş! Bakan Soylu: Şehirdeki teröristlerle mücadele etmeyecek miyiz?#İçişleri Bakanı
Faturanın yüzde 80i devlettenFaturanın yüzde 80'i devletten#Fatih Dönmez
Canlı yayında büyük gaf Deprem etkisi yarattıCanlı yayında büyük gaf! Deprem etkisi yarattı#ABD
Mısır prensesi kalmıştı Tarihi köşk satışa çıktı... Fiyatı dudak uçuklattıMısır prensesi kalmıştı! Tarihi köşk satışa çıktı... Fiyatı dudak uçuklattı#Razi Trak
Türk Lirası olan kazanıyor… Bankalar mevduat yarışına girdi İşte faiz oranlarıTürk Lirası olan kazanıyor… Bankalar mevduat yarışına girdi! İşte faiz oranları#Banka
Ölümünden 5 yıl sonra özür diledilerÖlümünden 5 yıl sonra özür dilediler!#Dalian Atkinson
Bakan Koca paylaştı İşte merak edilen korona haritasıBakan Koca paylaştı! İşte merak edilen korona haritası#Koronavirüs
Sokak hayvanları meselesine dair çok yalın bir yazıSokak hayvanları meselesine dair çok yalın bir yazı#Sokak Hayvanları
Dayakçı öğretmen için yeni iddialar: Masa altına sokup çoraplarını koklatırdıDayakçı öğretmen için yeni iddialar: Masa altına sokup çoraplarını koklatırdı #Aksaray
Adalette yapay zekâ devri... Suçluları o yakalayacakAdalette yapay zekâ devri... Suçluları o yakalayacak#Çin
Büyük aşk bittiBüyük aşk bitti!#Demet Özdemir
Babasını koronavirüsten kaybeden oyuncunun acısı tazelendi. Onsuz çok zorBabasını koronavirüsten kaybeden oyuncunun acısı tazelendi. Onsuz çok zor!#Abigail Breslin
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Fenerbahçe'de rüzgar terse döndü! Gollerin ardından Ali Koç detayı, yeni teknik direktör seçimi...

#Fenerbahçe#Ali Koç Fenerbahçe#Ali Koç İstifa Fenerbahçe
Fenerbahçede rüzgar terse döndü Gollerin ardından Ali Koç detayı, yeni teknik direktör seçimi...

Süper Lig'de ilk devreyi lider Trabzonspor'un 14 puan gerisinde kapatan ve yıllardır beklenen şampiyonluğun uzağında kalan Fenerbahçe'de camiadaki olumsuz hava devam ediyor. Malatyaspor karşısında alınan 2-0'lık galibiyete rağmen tribünlerde başkan Ali Koç ve yönetimine tepki vardı. Kadıköy'de Fenerbahçe'nin attığı her iki golün ardından tribünlerden 'Yönetim istifa' sesleri yükseldi. Sarı lacivertlilerde gözler, taraftarın istifaya davet ettiği başkan Ali Koç'un sekizinci teknik direktör seçiminde.

Haberin Devamı

Süper Lig'in 19. haftasında evinde Yeni Malatyaspor'u ağırlayan Fenerbahçe sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılmasına karşın taraftarını mutlu etmedi.

Takımın içinde bulunduğu durum ve değişen teknik direktörlere rağmen başarının gelmemesi sarı lacivertli taraftarları büyük bir karamsarlığa itmiş durumda. Öyle ki Kadıköy'de Fenerbahçe'nin attığı her iki golün ardından tribünlerden 'Yönetim istifa' sesleri yükseldi.

Karşılaşma öncesinde yönetimi protesto hazırlığında olan Fenerbahçe taraftarı karşılaşmanın ilk düdüğüyle birlikte yönetimi istifaya davet etti. Uzun süre "Ali Koç istifa" tezahüratları yapıldı.

Gözden Kaçmasın

Fenerbahçenin yaman çelişkisiFenerbahçe'nin yaman çelişkisiHaberi Görüntüle

 MAÇ BAŞLAMADAN PROTESTO BAŞLADI

Kadıköy'de oynanan maç öncesinde protestolar başlarken tribünlerin bir bölümünden "O forma kutsaldır; söyledik size, rezil ettiniz bizi cümle aleme. Formayı çıkarın, çıplak oynayın. Söylesene başkan ne oldu sözlerin, koskoca Fener'i ne hale getirdin!" tezahüratları yapıldı.

Fenerbahçede rüzgar terse döndü Gollerin ardından Ali Koç detayı, yeni teknik direktör seçimi...

Haberin Devamı

TRİBÜNLER İKİYE BÖLÜNDÜ

İlk düdük öncesi tribünler bir kez daha ısınırken taraftarların bir bölümü "Ali Koç istifa" diye bağırırken diğer bölümü ise istifa seslerini ıslıklarla bastırmaya çalıştı.

4 SEZONDA KUPA KAZANAMADI

Fenerbahçe’de, 3 Haziran 2018’de başkanlığa seçilen ve sarı lacivertlilerin başında 4. sezonunu yaşayan Ali Koç, istediği başarıları elde edemedi.

Fenerbahçe'nin başına geçtikten sonra Hollandalı Teknik Direktör Phillip Cocu'yu takımın başına getiren Ali Koç, 4 sezonda toplamda 7 hocayla çalıştı.

PEREIRA AYRILAN 7. HOCA

Geçtiğimiz günlerde yolların ayrıldığı Pereira, Ali Koç'un başkanlığında sarı lacivertlilerin başında görev alan 7. teknik direktör oldu.

Fenerbahçe'nin 2018'den beri başkanlığını yürüten Ali Koç; Phillip Cocu, Erwin Koeman, Ersun Yanal, Tahir Karapınar, Erol Bulut ve Emre Belözoğlu'na teknik direktörlük görevini vermişti.

Sarı lacivertliler, bu teknik adamlardan Phillip Cocu ile 15, Koeman'la 9, Ersun Yanal ile 54, Tahir Karapınar'la 9, Erol Bulut ile 34, Emre Belözoğlu ile de 10 maça çıkmıştı.

GÖZLER YENİ TEKNİK DİREKTÖR SEÇİMİNDE! BİLİC ÖN PLANDA...

Vitor Pereira ile yolların ayrılmasının ardından yeni Teknik Direktör bir türlü belli olmadı. Bu sürede Fenerbahçe 'nin başında geçici olarak Zeki Murat Göle yer alırken, yeni hoca ise yılbaşından sonra açıklanması bekleniyor.

Haberin Devamı

Çin Ligi ekiplerinden Bejing Guoan'ı çalıştıran Hırvat teknik adam ile daha önce görüşme yapılmış ancak olumlu sonuçlanmamıştı.

Gözden Kaçmasın

Fenerbahçede gözler teknik direktöre çevrildi 3 aday var, Mesut Özil de görüşecek...Fenerbahçe'de gözler teknik direktöre çevrildi! 3 aday var, Mesut Özil de görüşecek...Haberi Görüntüle

KADIKÖY'DEKİ DERBİ SERİLERİ SON BULDU

Sarı lacivertlilerin Kadıköy'de Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'a karşı uzun süredir elinde bulundurduğu yenilmezlik serileri Başkan Ali Koç’un döneminde son buldu.

Fenerbahçe, Süper Lig'de 2019- 2020 sezonunun 23. haftasında Galatasaray’a 3-1 yenildi ve Kadıköy'de rakibine karşı 20 yıl sonra kaybetti.

Süper Lig'in 2020-21 sezonunun 10. haftasında Kadıköy’de Beşiktaş’a 4-3 mağlup olan sarı lacivertliler, 15 sene sonra ezeli rakibine evinde yenildi.

Haberin Devamı

Fenerbahçe, 2019-20 Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Trabzonspor’a 3-1 yenilerek sahasında 23 yıl sonra mağlup oldu.

61 OYUNCU TRANSFER EDİLDİ

Sarı lacivertliler, Ali Koç döneminde toplamda 61 futbolcu transfer ederken istenilen başarı bir türlü gelmedi.

Fenerbahçe, 2018- 2019 sezonunda 16 futbolcu, 2019-2020 sezonunda 14 futbolcu, geride kalan sezonda 22 oyuncuyu kadrosuna kattı.

Sarı lacivertliler, bu sezon ise 9 futbolcu transferi yaptı.

Zeki Murat Göle'den Pelkas ve İrfan Can sözleri! "Düzelecekler..."Sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de geçici antrenör Zeki Murat Göle karşılaşma sonrası maçı değerlendirdi.
daha fazla video içinZeki Murat Göle'den Pelkas ve İrfan Can sözleri! "Düzelecekler..."

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Ali Koç Fenerbahçe#Ali Koç İstifa Fenerbahçe

BAKMADAN GEÇME!

İstanbulun yuvasız kuşları: Papağanlar

İstanbul'un yuvasız kuşları: Papağanlar

#Papağanlar
Ve kanıtlandı Hâlâ aramızdalar…

Ve kanıtlandı! Hâlâ aramızdalar…

#Nesli Tükenen Hayvanlar
Yoksa 50 bin dolarlık fakirhane yalan mıydı Muskın lüks malikâne hayatı...

Yoksa '50 bin dolarlık fakirhane' yalan mıydı? Musk'ın lüks malikâne hayatı...

#Elon Musk

BAKMADAN GEÇME!

İstanbulun yuvasız kuşları: Papağanlar

İstanbul'un yuvasız kuşları: Papağanlar

#Papağanlar
Ve kanıtlandı Hâlâ aramızdalar…

Ve kanıtlandı! Hâlâ aramızdalar…

#Nesli Tükenen Hayvanlar
Yoksa 50 bin dolarlık fakirhane yalan mıydı Muskın lüks malikâne hayatı...

Yoksa '50 bin dolarlık fakirhane' yalan mıydı? Musk'ın lüks malikâne hayatı...

#Elon Musk