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Son Dakika: Fenerbahçe'de gözler teknik direktöre çevrildi! 3 aday var, Mesut Özil de görüşecek...

#Fenerbahçe#Teknik Direktör#Slaven Bilic
Son Dakika: Fenerbahçede gözler teknik direktöre çevrildi 3 aday var, Mesut Özil de görüşecek...

Fenerbahçe, ilk yarıyı galibiyetle kapattı, şimdi ise gözler teknik direktör konusuna çevrildi. Fenerbahçe'nin yeni hocası, yeni yılla birlikte belli olacak. Ön plana çıkan ilk isim Slaven Bilic. Hırvat hocanın alternatifleri ise Joachim Löw ile İsmail Kartal...

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Sarı-Lacivertli ekipte Vitor Pereira ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör bir türlü belli olmadı. Bu sürede Fenerbahçe 'nin başında geçici olarak Zeki Murat Göle yer alırken, yeni hoca ise yılbaşından sonra açıklanacak.

Fanatik'in haberine göre; bu doğrultuda Kanarya'nın hedefinde daha önce ülkemizde Beşiktaş 'ı çalıştıran Slaven Bilic var. Şu anda Çin Ligi ekiplerinden Bejing Guoan'ı çalıştıran Hırvat teknik adam ile daha önce görüşme yapılmış ancak bir türlü neticelendirilememişti. Şimdi ise tecrübeli teknik adam, Kanarya'dan gelecek olan teklifi beklemeye başladı. Bir teklif yapılırsa, Bilic yüksek ihtimalle Fenerbahçe'nin yeni hocası olacak.

Mesut da görüşecek

Fenerbahçe'nin listesindeki bir diğer isim de Alman Milli Takımı'nı çalıştıran ve şu anda boşta olan Joachim Löw. EURO 2020'nin ardından bir yıl dinlenmek istediğini belirten 61 yaşındaki çalıştırıcıyı, Sarı-Lacivertliler'in süperstarı Mesut Özil de çok istiyor. Eğer Bilic ile anlaşma sağlanamazsa rota Löw'e dönecek. Tecrübeli teknik adamın, teklifi kabul etmesi için tüm şartlar zorlanacak ve uzun vadeli bir kontrat sunulacak. Löw konusunda Mesut'un da devreye girmesi ve deneyimli hoca ile bizzat görüşmesi bekleniyor.

Üçüncü sırada Kartal

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Listedeki bir diğer isim de İsmail Kartal. Son olarak Erzurumspor'u çalıştıran, mart ayından beri boşta olan Kartal, 2011 yılında başladığı Fenerbahçe kariyerinde 2014-15'te teknik direktörlük yapmıştı. Bilic ve Löw'ün alternatifi olan 60 yaşındaki teknik adam ile de temaslar sürüyor. Deneyimli çalıştırıcının da Sarı-Lacivertli takıma yeniden gelmeyi çok istediği gelen haberler arasında. Bilic ve Löw ile anlaşma sağlanamazsa rota doğrudan Kartal'a dönecek.

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#Fenerbahçe#Teknik Direktör#Slaven Bilic

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