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Fenerbahçe'de rekor getiren şut bombardımanı

#Fenerbahçe#Hatayspor#Pereira
Fenerbahçede rekor getiren şut bombardımanı

Zorlu Hatayspor deplasmanında kazanmayı başaran Fenerbahçe, özellikle ilk yarıda baskılı futbolunun ardından çok net pozisyonlar buldu.

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Sarı lacivertliler, Hatayspor önünde bu sezon Süper Lig’de ilk yarısında en fazla sayıda toplam şut ve isabetli şut attığı karşılaşmayı oynadı.

Fenerbahçe, rahat bir oyun sergilediği ilk 45 dakikada rakip kaleye 4’ü isabetli 9 şut çekti ve kendisi adına bu sezonun rekorunu kırdı.

Pereira’nın ekibi, 6’sı isabetli 15 şutla maçı tamamladı. Ev sahibi Hatayspor ise kaleyi 9 kez yokladı, 3 kez çerçeveyi tutturdu.

Hatayspor - Fenerbahçe maçına Valencia damgasıHatayspor - Fenerbahçe maçına Valencia damgası

VALENCiA VARSA SORUN YOK

Skora en fazla direkt katkı veren isim olan Valencia’nın gol ya da asistle oynadığı 4 maçı da F.Bahçe kazandı.

Vitor Pereira yönetiminde mutlak şampiyonluk parolasıyla mücadele eden Fenerbahçe’de takımın önemli figürlerinden biri olan Enrer Valencia, Hatayspor önünde skora 2 kez direkt etki etti. Diego Rossi ve Filip Novak’ın attığı gollerin pasını veren Ekvadorlu futbolcu, bu sezon ilk asistlerini yaptı. 5 de gol atan Valencia, takımda skora en fazla katkı veren futbolcu konumunda. Ayrıca sarı lacivertli takımın Ennner Valencia’nın gol ya da asistle oynadığı maçların tamamını (4) kazanması bir başka önemli istatistik oldu.

Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik: Çok rahat bir maç olduFenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik: "Çok rahat bir maç oldu"

iLK KEZ 2 ASiST YAPTI

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Valencia ayrıca, Avrupa’daki kariyerinde ilk kez bir maçta 2 asist yaptı. Ekvadorlu, maç sonrası yaptığı değerlendirmede, “F.Bahçe için her şeyi yapmaya hazırım. Bugün de elimden geleni yaptım, Kazandığımız için mutluyum” dedi.

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#Fenerbahçe#Hatayspor#Pereira