Son Dakika: Hatayspor - Fenerbahçe maçına Enner Valencia damgası! 30 dakikada ilki başardı, sosyal medyada olay oldu

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Süper Lig'in 7. haftasında Hatayspor ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe'de tecrübeli forvet Enner Valencia, karşılaşmaya damga vurmayı başardı.

Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, ligde son oynadıkları GZT Giresunspor maçına göre kadrosunda 3 değişiklik yaptı.

Pereira, ilk 11'de Serdar Aziz yerine Mert Hakan Yandaş, Osayi-Samuel yerine Muhammed Gümüşkaya ve Mesut Özil yerine Berisha'ya yer verdi.

Fenerbahçe, Hatayspor karşısında Altay Bayındır, Muhammed Gümüşkaya, Ferdi Kadıoğlu, Novak, Szalai, Min-jae, Mert Hakan Yandaş, Gustavo, Valencia, Rossi, Berisha ilk 11'i ile sahaya çıktı.

Sarı-lacivertilerde Berk Özer, Max Meyer, Mesut Özil, Pelkas, Serdar Dursun, Osayi-Samuel, Ruhan Arda Aksoy, Da Silva, Burak Kapacak, Fatih Yiğit Şanlıtürk ise yedek kulübesinde forma bekledi.

VALENCIA 30 DAKİKADA KARİYER İLKİNİ YAŞADI

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Fenerbahçe'nin Ekvadorlu golcüsü Enner Valencia, Hatayspor karşısındaki performansıyla kariyerinde bir ilki başardı.

Tecrübeli forvet, karşılaşmanın 17. dakikasında Rossi'ye, 30. dakikada ise Novak'a yaptığı asistlerle skorun 2-0'a gelmesinde büyük pay sahibi oldu.

Valencia, Avrupa kariyerinde ilk kez bir maçta 2 asist yaptı.

SOSYAL MEDYADA EN ÇOK KONUŞULAN İSİM

Hatayspor maçındaki performansıyla en çok konuşulan isim olan 31 yaşındaki Valencia, sosyal medyaya da damga vurmayı başardı.

İşte Valencia hakkında yapılan yorumlardan bazıları;

7 GOLE DİREKT KATKI

Sarı-lacivertlilerin bu sezon hücumdaki en önemli kozu olan Valencia, bu sorumluluğu sahaya yansıtmayı başardı.

Bu sezon resmi maçlarda 17 gol atan sarı-lacivertlilerde Ekvadorlu golcü, 7 gole direkt katkı sağladı.

Enner Valencia, bu sezon 5 gol atıp 2 de asist yaptı.

ROSSI'YE SİFTAH YAPTIRDI

Sezon başında Lon Angeles FC'den Fenerbahçe'ye kiralanan Diego Rossi, ilk gol sevincini Hatayspor maçında yaşadı.

Uruguaylı futbolcu, Valencia'nın 17. dakikadaki asistini gole çevirerek sezonun ilk golünü kaydetmiş oldu.

PEREIRA'NIN HÜCUMDAKİ VAZGEÇİLMEZİ VALENCIA

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Enner Valencia, sezon başından bu yana sağlıklı olduğu her maçta teknik direktör Vitor Pereira'dan formayı almayı başardı.

31 yaşındaki futbolcu, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Helsinki ve Süper Lig'deki Adana Demirspor maçları hariç tüm maçlarda süre alarak Vitor Pereira'nın vazgeçilmezi oldu.