Fenerbahçe'de Papiss Cisse 45 dakikada sıfır çekti

45 dakika boyunca 14 kez topla buluşan Senegalli futbolcu bunların 6’sında isabet bulurken hiç şut çekmeden mücadeleyi tamamladı.

Hiç orta yapmayan, hiçbir kilit pas veremeyen tecrübeli oyuncu kötü bir geceyi geride bıraktı.

Cisse 25 Ocak’ta 3-0 kazanılan Kayserispor maçından bu yana gol atamıyor.

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