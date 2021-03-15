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GeriFutbol Fenerbahçe'de Papiss Cisse 45 dakikada sıfır çekti
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Futbol
Haber Giriş: 15.03.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de Papiss Cisse 45 dakikada sıfır çekti

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Fenerbahçe'de Papiss Cisse 45 dakikada sıfır çekti

F.Bahçe’de ikinci yarının başında gol umudu olarak Mert Hakan’ın yerine oyuna dahil edilen Papiss Cisse büyük hayal kırıklığı yarattı.

45 dakika boyunca 14 kez topla buluşan Senegalli futbolcu bunların 6’sında isabet bulurken hiç şut çekmeden mücadeleyi tamamladı.

Hiç orta yapmayan, hiçbir kilit pas veremeyen tecrübeli oyuncu kötü bir geceyi geride bıraktı.

Cisse 25 Ocak’ta 3-0 kazanılan Kayserispor maçından bu yana gol atamıyor.

Fenerbahçede Papiss Cisse 45 dakikada sıfır çekti

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