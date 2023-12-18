Fenerbahçe'de Michy Batshuayi piyangosu! Belçikalı yıldıza 3 talip birden

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Edin Dzeko'nun transferi sonrası sarı lacivertli takımda ikinci plana düşen Belçikalı golcünün performansında da gerileme yaşandı.

Performansı eleştiri konusu olan Michy Batshuayi'nin devre arasında takımdan ayrılabileceği konuşulurken Belçika'dan 3 takım talip oldu.

Belçika basınında yer alan habere göre 30 yaşındaki Belçikalı santrfora Club Brugge, Antwerp ve Anderlecht talip oldu.

Ancak haberin detaylarında, Michy Batshuayi'nin ilk önceliğinin İngiltere Premier Lig olduğu da söylendi.

Yaz transfer döneminin son günlerinde adı Nottingham Forest ile sıkça geçen Michy Batshuayi son anda takımda kalmıştı.

Bu sezon Fenerbahçe'de 18 resmi maçta görev alan Michy Batshuayi bu karşılaşmalarda 5 gol, 3 asistlik katkı yaptı.