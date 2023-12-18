Son dakika: Fenerbahçe'de şok sakatlık! Takım kaptanı Edin Dzeko antrenmana çıkmadı...

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Son dakika haberleri: Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Rhg Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma öncesi sarı - lacivertlileri şoke eden bir sakatlık yaşandı.

DZEKO, ANTRENMANA ÇIKMADI





Fenerbahçe'nin takım kaptanı Edin Dzeko, bugün gerçekleştirilen antrenmanda yer almadı.

Bosnalı golcünün son durumunun çekilecek olan MR'ından sonra belli olacağı öğrenildi.

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 21 resmi maça çıkan Dzeko, 16 gol - 7 asistlik bir performans sergiledi.