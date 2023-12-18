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Son dakika: Fenerbahçe'de şok sakatlık! Takım kaptanı Edin Dzeko antrenmana çıkmadı...

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#FENERBAHÇE#Edin Dzeko#Kayserispor
Son dakika: Fenerbahçede şok sakatlık Takım kaptanı Edin Dzeko antrenmana çıkmadı...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 18, 2023 15:51

Son dakika haberleri: Trenyol Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe'de sakatlık şoku yaşanıyor. Sarı - lacivertlilerin kaptanı Edin Dzeko, maç öncesi yapılan antrenmanda yer almadı.

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Son dakika haberleri: Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Rhg Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma öncesi sarı - lacivertlileri şoke eden bir sakatlık yaşandı.

DZEKO, ANTRENMANA ÇIKMADI

Son dakika: Fenerbahçede şok sakatlık Takım kaptanı Edin Dzeko antrenmana çıkmadı...

Fenerbahçe'nin takım kaptanı Edin Dzeko, bugün gerçekleştirilen antrenmanda yer almadı.

Bosnalı golcünün son durumunun çekilecek olan MR'ından sonra belli olacağı öğrenildi.

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 21 resmi maça çıkan Dzeko, 16 gol - 7 asistlik bir performans sergiledi.

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#FENERBAHÇE#Edin Dzeko#Kayserispor

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