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Fenerbahçe'de Michy Batshuayi cezalı duruma düştü

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#Fenerbahçe#Süper Lig#Michy Batshuayi
Fenerbahçede Michy Batshuayi cezalı duruma düştü
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 19, 2024 22:16

Fenerbahçe'nin Belçikalı forveti Michy Batshuayi, Galatasaray maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

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Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray'a konuk olurken sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Mücadeleye ilk 11'de başlayan Michy Batshuayi, 34. dakikada Davinson Sanchez'e yaptığı faulden sonra sarı kart gördü.

Bu sezon ligde 4. sarı kartını gören Batshuayi, gelecek hafta Kadıköy'de oynanacak İstanbulspor müsabakasında cezalı duruma düştü.

30 yaşındaki futbolcu, ligin ilk yarısında Alanyaspor ile ikinci yarısındaki Gaziantep FK ve Başakşehir maçlarında sarı kart görmüştü.

Michy Batshuayi, sarı-lacivertli formayla bu sezon 27 lig maçında görev yaparken, 12 gole imza attı.

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#Fenerbahçe#Süper Lig#Michy Batshuayi

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