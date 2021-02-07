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Futbol
Haber Giriş: 07.02.2021 - 13:25 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de Mesut Özil'den derbi sonrası ilk açıklama!

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Süper Lig'in 24. haftasında evinde Galatasaray'a 1-0 mağlup olan Fenerbahçe'de ikinci yarıda oyuna giren Mesut Özil, mağlubiyet sonrası bir paylaşım yaptı.

Fenerbahçe - Galatasaray maçının 63. dakikasında oyuna giren Türk asıllı Alman yıldız, Ozan Tufan'ın attığı ancak ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golde asist yapmıştı.

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Mesut Özil, derbiyle ilgili sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı:

Takımımla çıktığım ilk derbimin daha farklı sonuçlanmasını isterdim, dün akşamki sonuçtan dolayı çok üzgünüz. Fakat ben Fenerbahçe’ye takım arkadaşlarım ve taraftarımızla büyük zaferler ve kupalar kazanmaya geldim. Yolumuz uzun ve inşallah sonu şampiyonluk olacak... Bunun için daima elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.

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