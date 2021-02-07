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GeriFutbol Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde Mesut Özil, Mert Hakan Yandaş'ı geride bıraktı!
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Futbol
Haber Giriş: 07.02.2021 - 08:55 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde Mesut Özil, Mert Hakan Yandaş'ı geride bıraktı!

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Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde Mesut Özil, Mert Hakan Yandaş'ı geride bıraktı!
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Fenerbahçe, derbide Galatasaray'a 1-0 mağlup olurken Mesut Özil ve Mert Hakan Yandaş'ın istatistikleri çok konuşuldu.

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü futbolcusu Mesut Özil, takımının Galatasaray'a Kadıköy'de 1-0 yenildiği maçta hem ilk kez iç sahada maça çıkma hem de ilk kez derbi heyecanı yaşadı.

Karşılaşmanın 63. dakikasında Mert Hakan Yandaş yerine oyuna dahil olan Mesut Özil, istatistikleriyle de dikkat çekti.

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Yıldız futbolcu, uzatmalar dahil 36 dakika sahada kalırken bu kısa sürede yerine girdiği Mert Hakan Yandaş'ın 63 dakikada yaptığı istatistikleri geride bıraktı.

MERT HAKAN'IN 63 DAKİKALIK PERFORMANSI

Mert Hakan Yandaş, 63 dakika boyunca 29 kez topla buluşurken hiç şut çekmedi, %92.9 isabet oranıyla 14 pas verdi, 2 orta denemesi yaptı ve girdiği 11 ikili mücadelenin 3'ünü kazandı.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde Mesut Özil, Mert Hakan Yandaşı geride bıraktı

MESUT ÖZİL 36 DAKİKADA NE YAPTI?

Mesut Özil ise Mert Hakan'ın yerine girdikten sonra uzatmalar dahil 36 dakika içinde 1 şut attı, %95.2 isabet oranıyla 21 pas verdi, 5 orta açtı ve 5 ikili mücadeleden 2'sinde üstünlük kurdu.

İLK ASİSTİNE ÇOK YAKLAŞTI

Galatasaray kalesine 1 isabetli şut gönderen Mesut, ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta kaleci Muslera'yı geçemedi. Mücadelede Galatasaray kalesine 5 orta gönderen Mesut, 1 isabet sağlarken ilk asistine de çok yaklaştı. 75. dakikada kullanılan serbest vuruşta topun başına geçen Özil'in ortasında Ozan Tufan kafa vuruşuyla golü bulsa da bu gol ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde Mesut Özil, Mert Hakan Yandaşı geride bıraktı

Mesut Özil'in kısa süre içinde Mert Hakan Yandaş'ın istatistiklerini geride bırakması sosyal medyada da gündem olurken sarı lacivertli taraftarlar Mesut Özil'in performansını beğeniyle karşıladı.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde Mesut Özil, Mert Hakan Yandaşı geride bıraktı

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