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GeriFutbol Fenerbahçe'de Mesut Özil bağırsak enfeksiyonu geçirdi
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Futbol
AA
Haber Giriş: 25.07.2021 - 14:25 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de Mesut Özil bağırsak enfeksiyonu geçirdi

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Fenerbahçe'de Mesut Özil bağırsak enfeksiyonu geçirdi

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Kulüpten yapılan açıklamada Mesut Özil'in bağırsak enfeksiyonu sebebiyle antrenmana kadılmadığı ve tedavisine başlandığı ifade edildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladığı belirtildi.

Pas ve top kapma çalışmasıyla devam eden idmanda daha sonra çift kale maç yapıldığı, antrenmanın, bireysel ve taktiksel organizasyonlarla tamamlandığı ifade edildi.
Bağırsak enfeksiyonu nedeniyle idmana katılmayan Mesut Özil'in tedavisine başlandığı, Serdar Aziz'in ise takımdan ayrı özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Fenerbahçe, yarın TFF 1. Lig ekibi Gençlerbirliği ile Ankara'da hazırlık maçında karşılaşacak.

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