Fenerbahçe'de Mesut Özil 8 maç sonra kadroda

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Ülker Stadyumu’nda saat 19.00’da başlayacak maçta hakem Zorbay Küçük düdük çalacak. Küçük’ün yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ile Deniz Caner Özaral üstlenecek.

Ligde oynadığı son 3 maçtan galip ayrılan Fenerbahçe, bordo-mavili ekibi yenerek seriyi sürdürmenin hesaplarını yapıyor.

Yapılan idmanlarda tamamen kazanmaya odaklanan ve bu yönde çalışmalarını gerçekleştiren Fenerbahçe, sezonu en iyi yerde bitirmek için kayıpsız yoluna devam etmek istiyor.

Sarı-lacivertli takımda 4 futbolcu ise Trabzonspor maçında görev alamayacak. Sakatlıkları bulunan Filip Novak, Luiz Gustavo, Ferdi Kadıoğlu ve Enner Valencia, bu maçta görev alamayacak.



MESUT ÖZİL KADRODA YER ALACAK



Fenerbahçe’de Mesut Özil, uzun bir aranın ardından formasına kavuşacak. Özil, hastalık ve sakatlığı sebebiyle uzun bir ara takımdan ayrı kalırken 8 maç sonra kadroda yer alacak.



Ligde en son 10 Ocak’ta oynanan Altay mücadelesinde görev alan Mesut Özil, 5 lig, 1 Ziraat Türkiye Kupası ve 2 Avrupa maçında görev alamamıştı.



Öte yandan sarı-lacivertli ekipte irfan Can Kahveci, sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Kahveci, bu maçta kart görmesi durumunda ligin 29’uncu haftasındaki Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek.



Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal’ın Trabzonspor maçına şu 11’le çıkması bekleniyor: "Altay, Nazım, Serdar Aziz, Kim Min-jae, Szalai, Crespo, Zajc, Osayi-Samuel, İrfan Can, Pelkas, Serdar Dursun."

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