Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'dan derbi sonrası taraftara çağrı!

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Süper Lig'de Galatasaray'ı 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Maç sonu duygularını paylaşan Mert Hakan Yandaş, "İsmail hoca geldiğinden beri birlik ve beraberlik üst seviyeye çıktı. Takımımızı çok üst seviyeye çekti. O yüzden öncelikle İsmail hocaya teşekkür etmek istiyorum. Özel olarak hazırlandım diyemem. Her şey benim için geride kaldı. Bulunduğum camiaya, Fenerbahçemize hizmet etmek için elimden gelen her şeyi yapıyorum." dedi.

'FENERBAHÇE'YE GELDİĞİMİ HİSSETTİM'

Mert Hakan sözlerini, "Türkiye'de neler olup bittiğini herkes görüyor. Taraftar çok sabırlı, dayanabildikleri sürece dayanıyorlar. Biz birlik olduğumuz sürece her şeyi başarırız. Peşini bırakmıyorlar Fenerbahçe'nin. Herkes bir yumruk olsun 3 Temmuz gibi, kurşunlanma gibi. İlk kaybettiğimiz maçta birbirimize girmeyelim. Birlik beraberlik kazanamayacağımız şey yok. Ben bugün Fenerbahçe'ye geldiğimi hissettim" ifadeleriyle tamamladı.

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SERDAR DURSUN: 'TARAFTARA TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Fenerbahçe'nin ikinci golünü atan Serdar Dursun ise "Son dönemde kadro istikrarı yakalandı. Takımdaki herkes birbirini daha iyi tanıyor. Hocamız çok iyi niyetli, çok iyi bir inan. Takım olarak onu seviyoruz. İnanılmaz güzel bir hava var, böyle derbi galibiyetleriyle daha güzel oluyor. Büyük Fenerbahçe taraftarlarına teşekkür ediyorum. Bazı insanlar bana sallıyor, 'Fenerbahçe'de ne işi var' diye. Onlara değil de beni destekleyenlere teşekkürler. Çok mutluyum" şeklinde konuştu.