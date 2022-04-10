Fenerbahçe 2-0 Galatasaray (Maçın özeti ve golleri)

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Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında karşı karşıya geldi.

Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler 2-0'lık sorla kazandı.

Mücadelenin 26. dakikasında Miha Zajc'ın golüyle öne geçen Fenerbahçe, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.

Dakikalar 68'i gösterdiğinde sahneye Serdar Dursun çıktı ve skoru belirleyen golü kaydetti. Asisti yapan isim ise Mert Hakan Yandaş oldu.

İKİNCİ SIRAYA YERLEŞTİ

Konyaspor'un puan kaybettiği haftada derbiyi kazanan ve galibiyet serisini 4 maça çıkaran Fenerbahçe, puanını 59 yaparak ikinci sıraya yükseldi.

Kadıköy'de 6 sene sonra yenilgi alan Galatasaray ise 41 puanla 14. sırada kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

26. dakikada Fenerbahçe sağ kanattan etkili geldi. Mert Hakan’ın pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Osayi-Samuel penaltı noktası üzerindeki Zajc’ı gördü. Bu futbolcunun plasesinde top filelere gitti. 1-0

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35. dakikada Fenerbahçe çok hızlı çıktı. Osayi-Samuel kendi yarı sahasından aldığı topla Galatasaray ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun Nelsson’u çalımlayıp sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.

42. dakikada Babel’in pasında topla buluşan Berkan, savunmanın arkasına sarkan Kerem’i gördü. Bu futbolcunun ceza sahasına girer girmez sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Altay gole izin vermedi.

26ncı dakikada Fenerbahçe mücadelede öne geçti. Mert Hakan Yandaşın pasında topla buluşan Osayi, sağdan son çizgiye inerek meşin yuvarlağı Zajca aktardı. Ceza sahası içinde topla buluşan Zajcın bekletmeden vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.



35inci dakikada Rossinin pasında topla buluşan Osayi, rakiplerini geçerek sol çaprazdan ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.



42nci dakikada Berkanın ara pasıyla savunma arasına sarkan Keremin ceza sahası sağ iç çaprazdan vuruşunda kaleci Altay meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.



60ıncı dakikada İrfan Canın sağdan kullandığı kornerde Serdar Dursunun altıpasın içinden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.



68inci dakikada Fenerbahçe farkı 2ye çıkardı. İrfan Canın sağ çaprazdan ortasında ceza sahası içinde Mert Hakanın kafa ile çıkardığı topla arka direkte buluşan Serdar Dursunun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.



Bu dakikadan sonra iki takım da yakaladıkları pozisyonları değerlendiremedi ve mücadele 2-0 Fenerbahçe üstünlüğü ile sona erdi.

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İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Kim, Serdar, Ferdi, Crespo, Zajc, Mert Hakan, İrfan, Rossi, Serdar Dursun

Galatasaray: Muslera, Omar, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Cicaldau, Berkan, Babel, Kerem, Gomis.