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Futbol
Haber Giriş: 23.04.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de Mauricio Lemos gözden düştü! Sezon sonu...

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Fenerbahçe'de Mauricio Lemos gözden düştü! Sezon sonu...

Büyük umutlarla transfer edilen ancak hayal kırıklığı yaratan Mauricio Lemos yeni sezonda F.Bahçe’de olmayacak

Spor Arena / Süleyman ARAT - Fenerbahçe’ye sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Uruguaylı stoper Mauricio Lemos performansıyla hayal kırıklığı yarattı.

Bu sezon ligde sadece 8 maçta forma giyebilen Lemos’un üstü şimdiden çizildi. Son 2 maçta sakatlığı olmamasına rağmen kadroya dahil edilmeyen 26 yaşındaki futbolcu sezon sonunda yollar ayrılacak.

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Sarı lacivertliler 2023 yılına kadar sözleşmesi olan Lemos’u kiralık olarak başka bir takıma göndermek istiyor. Anadolu kulüplerinin Lemos’u transfer etmek istediği ancak Uruguaylı stoperin Türkiye’de Fenerbahçe’den başka bir takımda oynamak istemediğini yönetime ilettiği öğrenildi.

Lemos’un yeniden İspanya’ya dönmek istediği gelen haberler arasında.

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