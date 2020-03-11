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Futbol
AA
Haber Giriş: 11.03.2020 - 14:41,Son Güncelleme:/

Fenerbahçe'de Konyaspor maçı hazırlıkları

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Fenerbahçe'de Konyaspor maçı hazırlıkları
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında 14 Mart Cumartesi günü deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'la yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Antrenör Zeki Murat Göle yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmana sarı-lacivertli futbolcuların, üç gruba ayrılarak pas ve pres çalışmasıyla başladığı belirtildi.

İdmanın, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandığı kaydedildi.

Sarı-lacivertliler, İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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