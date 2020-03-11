AA
Haber Giriş: 11.03.2020 - 14:41,
Fenerbahçe'de Konyaspor maçı hazırlıkları
Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında 14 Mart Cumartesi günü deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'la yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Antrenör Zeki Murat Göle yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmana sarı-lacivertli futbolcuların, üç gruba ayrılarak pas ve pres çalışmasıyla başladığı belirtildi.
İdmanın, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandığı kaydedildi.
Sarı-lacivertliler, İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
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